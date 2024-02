Freddy 'Totono' Grisales: "A mi edad, juego más que muchos en Atlético Nacional"

La situación que vive Atlético Nacional es alarmante. El inicio de año no ha sido el mejor y así lo confirman sus resultados. En la Liga I-2024 del fútbol colombiano, marcha en el puesto 15, producto de dos victorias (Alianza F.C. y Águilas Doradas), dos empates (Once Caldas y Patriotas) y tres derrotas (América de Cali, Millonarios y Deportivo Cali). Pero eso no es todo y el panorama empeoró.

El pasado miércoles 21 de febrero, el cuadro 'verdolaga' debutó en la Copa Libertadores 2024. El rival de turno fue Nacional de Paraguay, por la ida de la fase 2 del torneo. Allí, el resultado fue 1-0 a favor del cuadro paraguayo, en el estadio Defensores del Chaco, con gol de Diego Duarte. De igual manera, el conjunto antioqueño perdió a Joan Castro, quien fue expulsado por una infracción.

Al respecto, las reacciones no se hicieron esperar. En esta ocasión, quien se pronunció fue un histórico y viejo conocido de la institución. Estamos hablando de Freddy 'Totono' Grisales, quien supo vestir la camiseta de Atlético Nacional, entre 1998 y 1999 y una segunda etapa del 2000 al 2004. En ese paso, consiguió un título de Liga y también una Copa Merconorte. Sin duda, un referente.

A través de las redes sociales, el exmediocampista se pronunció y dejó un claro y contundente mensaje. "A mi edad, juego más que más de uno de Atlético Nacional", fueron las palabras que puso, en respuesta a un posteo en el que hacían referencia a los números y estadísticas que firma el director técnico John Jairo Bodmer, la cuales no son las mejores y encendieron las alarmas en el club.

Freddy 'Totono' Grisales, exjugador de Atlético Nacional, celebra un gol AFP

Números de John Jairo Bodmer como director técnico de Atlético Nacional



22 partidos dirigidos.

8 victorias.

4 empates.

10 derrotas.

27 goles anotados.

30 goles recibidos.

Rendimiento del 42%

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El próximo domingo 25 de febrero, a las 6:30 p.m., en el estadio El Campín, Atlético Nacional visitará a La Equidad, por la novena fecha de la Liga I-2024 del fútbol colombiano.Allí, el 'verdolaga' va con la obligación de hacerse con los tres puntos, teniendo en cuenta que, hasta el momento, solo suma ocho unidades. Deportes Tolima, que es primero en la tabla, tiene un total de 16 puntos.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Atlético Nacional y Nacional?

Después de que el partido de ida culminara 1-0 a favor de Nacional de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco, se avecina la vuelta. El duelo definitivo, Atlético Nacional vs. Nacional, por la fase 2 de la Copa Libertadores 2024, está programado para el próximo miércoles 28 de febrero, a las 7:30 p.m. (Colombia), en el estadio Atanasio Girardot. Allí, se conocerá al nuevo clasificado.