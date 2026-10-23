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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Fuerte protesta de hinchas de Junior por el mal momento; humo negro y marcha fúnebre

Fuerte protesta de hinchas de Junior por el mal momento; humo negro y marcha fúnebre

Todo ocurrió previo al inicio del partido entre Junior de Barranquilla y Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026, en el estadio Romelio Martínez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Junior de Barranquilla recibió a Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Junior de Barranquilla recibió a Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

La paciencia de los hinchas de Junior de Barranquilla parece haber llegado al límite. Este viernes 23 de octubre, previo al compromiso frente a Águilas Doradas, los aficionados protagonizaron una fuerte protesta en el estadio Romelio Martínez, con carteles de varios futbolistas, humo negro y una marcha fúnebre para expresar su inconformidad con el presente deportivo del equipo.

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En uno de los sectores de la tribuna aparecieron imágenes tachadas de Pablo Ortiz, Edwin Herrera, Jefferson Martínez, Fydriszewski, Sarmiento, Jesús Rivas, Paiva y Kevin Pérez, dando a entender que no quieren que sigan en la institución.

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La manifestación se produjo en medio de un semestre complicado para el conjunto 'tiburón', que pasó de celebrar títulos a vivir una campaña llena de cuestionamientos. Aunque Junior viene de ser bicampeón, sus resultados en la Liga BetPlay II-2026 no han estado a la altura de las expectativas de sus seguidores.

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La situación deportiva provocó cambios importantes en el banquillo. Alfredo Arias dejó de ser el entrenador y la institución apostó por Sebastián Viera para intentar cambiar el rumbo. Sin embargo, hasta ahora, los resultados no han conseguido darle la vuelta al panorama ni calmar las críticas de la hinchada.

Junior de Barranquilla enfrentó a Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Junior de Barranquilla enfrentó a Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

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El malestar también evidencia la exigencia que existe alrededor de un club acostumbrado a competir por los primeros lugares del fútbol colombiano. Para sus aficionados, los antecedentes recientes y los títulos conquistados no parecen suficientes para justificar el rendimiento actual.

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