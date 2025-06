Gol de Santa Fe de Santa Fe terminó en regaño de Hugo Rodallega por prohibida celebración

Independiente Medellín e Independiente Santa Fe disputaron la primera estrella del año en Colombia en un duelo que tuvo al 'Poderoso' abriendo el marcador en el minuto 18 con el argentino con el argentino Francisco Fydriszewski y al 'Expreso' llegando al 1-1 parcial 14 minutos después con Harold Santiago Mosquera.

Y como el ganador del duelo se coronaría campeón debido a que la contienda de ida había terminado 0-0 en Bogotá, los ánimos estaban al rojo vivo, al punto que desde la tribuna se le gritaba y lanzaba de todo a los jugadores albirrojos.

Fue por ello que cuando Mosquera empató para los 'leones' hubo una dura reprimenda del experimentado Hugo Rodallega, capitán del elenco visitante, para el anotador.

Regaño de Hugo Rodallega en gol de Santa Fe contra el Medellín

Después del 1-1, Mosquera, que mandó el balón al fondo de la red con un acertado cabezazo, salió corriendo hacía el sector del estadio en el que los aficionados del DIM estaban lanzando más cosas. Su idea, aparentemente, era dedicarles la anotación.

Sin embargo, Rodallega se dio cuenta y lo alcanzó a atajar, evitando un festejo que provocador hacia el público, algo que es penalizado por el reglamento.

Fue así como lo abrazó justo a otros jugadores albirrojos para que se arrodillara con ellos y dedicara al cielo la definición.

Lo particular es que pese a que se salvó de ser amonestado, Mosquera no se quedó con la espinita y e hizo la señal de silencio, algo por lo que no vio tarjeta alguna.