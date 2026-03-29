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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Gol olímpico o grave error? Vea la anotación de Catalina Usme en América de Cali vs. Santa Fe

¿Gol olímpico o grave error? Vea la anotación de Catalina Usme en América de Cali vs. Santa Fe

América de Cali perdió 1-2 con Independiente Santa Fe, en el Pascual Guerrero, sin embargo, el gol de las 'escarlatas' generó debate pese a gran cobro de tiro de esquina de Catalina Usme.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Catalina Usme en América vs. Santa Fe.
Catalina Usme en América vs. Santa Fe.
América de Cali.

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