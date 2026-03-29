¿Gol olímpico o grave error? Vea la anotación de Catalina Usme en América de Cali vs. Santa Fe

Este sábado, en la Liga BetPlay femenina, América de Cali perdió 1-2 con Independiente Santa Fe, en el Pascual Guerrero, por la sexta jornada. Pese a la derrota, el gol de las 'escarlatas' generó debate, ya que surgió de un cobro de tiro de esquina de Catalina Usme.

A los 44 minutos, Usme cobró un tiro esquina, la pelota tomó rumbo a la portería y la arquero Wendey Martínez terminó de empujarla. Fue el 1-1 transitorio. Más tarde, al 82, la 'leonas' ganaron con tanto de Franceslis Graterol. En la primera parte ya se habían puesto en ventaja con gol de Mariana Silva (38').

Vea el gol olímpico de Catalina Usme en América de Cali vs. Santa Fe: