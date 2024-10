Grave denuncia en el fútbol colombiano: "Mi plata me la pagan por las buenas o por las malas"

Este miércoles 2 de octubre, Alianza FC, equipo de la primera división del fútbol colombiano compartió un comunicado en redes sociales denunciando las amenazas que sufrió su presidente por parte de un jugador por el club. Según la misiva, todo se encuentra en un proceso con la fiscalía.

El club de Valledupar no se guardó nada y reveló de entrada y con nombre propio al futbolista. "Alianza FC rechaza rotundamente las amenazas realizadas por el jugador Jhon Freduar Vásquez Anaya en contra del presidente del club, el Dr. Carlos Orlando Ferreira, su familia y los empleados de Alianza F.C.", se lee en la publicación.

Todo esto se debe una inconformidad de Vásquez sobre un dinero. "Las amenazas se dieron en virtud del proceso que se lleva a cabo ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol, en la cual el jugador Jhon Freduar Vásquez Anaya está reclamando el 8% de su transferencia al Deportivo Cali", remarca el equipo vallenato.

Jhon Vásquez en su paso por Alianza FC. COLPRENSA.

En su defensa, la escuadra insiste en que no le debe ningún dinero al actual jugador del Goiás de Brasil. "No obstante, a Alianza FC no le corresponde realizar dicho pago al Jugador, basados en la normatividad deportiva y los contratos firmados entre las partes. Estamos en nuestro derecho de defendernos ante los organismos competentes y acataremos cualquier decisión que tome el organismo jurisdiccional competente", argumentaron.

Por si no fuera poco, Alianza FC añadió al comunicado las amenazas que le habría hecho Vásquez a Ferreira a través de audio y mensajes por la aplicación de mensajería 'Whatsapp'.

"Haga lo que usted quiera hacer, usted mi plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, en tres días usted me la va a pagar .... y lo voy a demostrar que me la va a pagar. Que el coja el mensaje como lo quiera coger, si como amenaza, pero dígale que la plata me la va a pagar a las buenas o a las malas, vamos a ver quién va a ganar el descarado ese. Ese cucho en tres días me va a pagar, y que coja este mensaje y se lo mande a la Fiscalía si quiere o a la Policía para que diga que lo estoy amenazando, para yo decirle que si lo estoy amenazando, pero mi plata me la va a pagar en tres", son las palabras habría utilizado el extremo de 29 años.