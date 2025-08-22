"Hernán Torres es camellador, de la casa y le da tranquilidad a la hinchada de Millonarios"

Hernán Torres fue anunciado como nuevo director técnico de Millonarios, este viernes 22 de agosto, en reemplazo de David González. El timonel ibaguereño tendrá su segunda etapa bajo el mando del 'embajador', que confía en él para mejorar el rendimiento y salir del fondo de la tabla en la Liga BetPlay II-2025.

A raíz de la llegada de Torres Oliveros al azul de la capital de la República, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' dialogaron con Rafael Robayo, quien conoce de primera mano cómo trabaja el estratega de 64 años, y quien de paso aseguró que en este nuevo ciclo no ahorrará ningún esfuerzo.

Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios. AFP

De entrada, Robayo le compartió a la mesa de periodistas, liderada por Javier Hernández Bonnet, que la vuelta de Hernán Torres significa en cierta parte un tinte de tranquilidad.

"Pienso que el tema de Hernán, es un entrenador de la casa, que la gente lo recuerda por la estrella 14, por lo que nos dio como entrenador en la institución y que es una persona que ya tiene un reconocimiento en sus forma de trabajo, en su forma de entrenar y que en este momento es una persona que le puede a dar, entre comillas, tranquilidad a la hinchada porque lo conocen. Ahí lo importante es que él pueda tener la materia prima, esos jugadores de experiencia que pueda tener en el equipo para tener una nómina competitiva como lo tiene que tener Millonarios", precisó el exvolante con respecto a las expectativas que le puede ofrecer el 'profe' Torres al 'embajador'.

A renglón seguido, el exfutbolista bogotano hizo un comparativo del arribo de Torres con respecto a otros técnicos que llegaron a calmar los ánimos de la afición azul por el tema de resultados adversos. Puso el ejemplo de Ricardo Lunari.

"Digo que no es la primera vez que pasa, en algún momento el equipo no tenía los mejores resultados y la directiva trajo a Ricardo Lunari, y la gente por ser él y referente, bajó un poco la marea. Se vio un poco de tranquilidad y creo que eso se está viviendo con la llegada de Hernán (Torres), que es un entrenador de la casa, conoce la institución y sabe lo que representa dirigir un equipo como Millonarios, puede que se baje un poco la marea de la situación para la hinchada, pero no quiere decir que es suficiente, sea notado por la nómina y los resultados; hay muchos jugadores referentes lesionados. No hay base de experiencia como debe tener un equipo como Millonarios", indicó.

Por último, Rafael Robayo indicó las cualidades de Torres en el banco técnico y sobre su estilo de juego.

Hernán Torres, director técnico colombiano, regresaría a dirigir a su país Archivo de Colprensa

"Como trabajador, el 'profe' Hernán es un 'camellador' y él va a buscar la manera con la nómina de plantear su estilo de juego y lo que a él lo caracteriza como director técnico. Que tenga la materia prima, siento que Millonarios no debe tener en un 60 ó 70 por ciento una nómina joven, sino todo lo contrario, eso puede ser el tema a analizar para el 'profe' Hernán encontrar la manera de equilibrar el trabajo con jugadores que aún están en formación. Si lo logra, seguramente Millonarios volverá a ser protagonista", concluyó.