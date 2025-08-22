Patriotas, con la base Sub-20, le ganó a Once Caldas en Copa Colombia; fútbol sin parar

Las emociones del fútbol profesional colombiano no solo se viven en la primera o segunda división, sino también en la Copa Colombia. Este viernes 22 de agosto, Patriotas sorprendió a Once Caldas y lo superó 1-0, con una nómina de la categoría Sub-20, en el estadio La Independencia, en Tunja. Pese a eso, el 'blanco blanco' clasificó a octavos de final luego de haber ganado 6-0 en la ida, en el Palogrande, de Manizales.

Andrés Cárdenas, DT de los 'lanceros', optó por una plantilla juvenil que apenas promediaba 19,1 años de edad.

Del otro lado, los caldenses también pusieron una nómina mixta luego de su heroico triunfo en Buenos Aires sobre Huracán para avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, los dirigidos por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera jugadores de experiencia como el arquero Joan Parra, el volante Andrés Ibarguen y el delantero Déinner Quiñones.

A pesar de la diferencia en los planteles, el resultado en territorio boyacense fue sorpresivo, ya que Patriotas se impuso 1-0 con un solitario gol de Ferney Rivadeneira a los 88 minutos.

Cabe indicar que la intención de alinear jóvenes talentos fue de la directiva de los boyacenses, liderada por César Guzmán. Incluso, tras la ida se dio una polémica con el entrenador antiguo, Jonathan Risueño.

Ahora, los manizaleños se enfrentarán en 'octavos' al Deportivo Pasto. Por su parte, el próximo reto de los boyacenses será por el Torneo BetPlay contra Inter Palmira.

Patriotas vs. Once Caldas. COLPRENSA.

Ficha técnica:

Patriotas: Alejandro Amaya, Sebastián Perea, Gerbin Silva, David Conejero, Jhonatan Carmona, Juan Aristizábal, Samuel Molano, David Zorro (Jerónimo Yepes - 85'), Erick Zapata, Santiago Garcés y Alexander Carabalí. DT: Andrés Cárdenas.

Once Caldas: Joan Parra, Kevin Tamayo, Jorge Cardona, Juan F. Castaño, Efraín Navarro (Hian Rincón - 80'), Juan C. Díaz, Tomás García (Kevin Villada - 45'), Esteban Beltrán, Santiago Cubides (Frank Ruiz - 64'), Andrés Ibargüen (Jorman Beltrán - 64') y Déinner Quiñones (Santiago Mera - 80'). DT: Hernán 'El Arriero' Herrera.

Estadio: La Independencia, en Tunja.

Gol: Ferney Rivadeneira (88').

Árbitros



Árbitro Central Alejandro Moncada Antioquia Asistente Nro. 1 Jhon Aguilar Risaralda Asistente Nro. 2 Brayan González Santander Cuarto Árbitro Camilo Colmenares Boyacá

Play off vuelta Copa Colombia