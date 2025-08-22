Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Patriotas, con la base Sub-20, le ganó a Once Caldas en Copa Colombia; fútbol sin parar

Patriotas, con la base Sub-20, le ganó a Once Caldas en Copa Colombia; fútbol sin parar

Aunque Once Caldas ganó la serie, gracias al 6-0 en Palogrande, este viernes se vio sorprendido por los boyacenses. Falta el duelo Real Cartagena vs. Millonarios.