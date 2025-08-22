Publicidad

Millonarios vs. Junior, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay II-2025

En el estadio El Campín, Millonarios buscará salir de la crisis con una victoria contra Junior, el líder del fútbol profesional colombiano. ¡Agéndese!