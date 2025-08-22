Millonarios vs. Junior, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay II-2025

La octava jornada de la Liga BetPlay II-2025 arrancó el viernes, pero las acciones continúan este sábado 23 de agosto con varios encuentros, uno de ellos el más interesante. Millonarios, el colero, y Junior, el líder solitario. Ambos equipos se medirán en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, a las 8:30 p.m. (hora Colombia).



Novedades en el 'embajador'

Más allá del mal momento en el torneo local, al club capitalino tampoco lo acompaña la suerte, ya que uno de sus refuerzos sufrió una lesión y no podrá estar contra los 'curramberos'. "Millonarios FC informa que, el jugador Bruno Sávio sufrió un esguince grado uno del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, tras golpe con un jugador contrario en el pasado juego vs. Unión Magdalena. El jugador ya trabaja en su recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución. ¡A Bruno le deseamos pronta recuperación!", se lee en el comunicado del club. Cabe recordar, que, este viernes, anunciaron a Hernán Torres como su nuevo DT, no obstante, se estrenará hasta el martes 26 de agosto cuando enfrenten al Real Cartagena por la vuelta de los play offs de la Copa Colombia 2025.

Convocados de Millonarios: Guillermo de Amores, Diego Novoa, Samuel Martín, Juan P. Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Nicolás Arévalo, Juan J. Ramírez, Dewar Victoria, Juan C. Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo, Alex Castro, Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y Edwin Mosquera.

¡Vamos todos unidos! 🔥💙⚽️



▶️ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana a Junior en El Campín.#HerenciaEmbajadora ✨ pic.twitter.com/utck8947aD — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 22, 2025

Junior, el líder quiere seguir hundiendo al 'azul'

Los de Barranquilla son la sensación del torneo luego de la llegada de Alfredo Arias. Los resultados los han acompañado y por eso marchan primeros en la tabla de posiciones con 17 puntos, tras siete jornadas disputadas. En el más reciente juego, el 'tiburón' venció 2-1 al Atlético Bucaramanga, en el Metropolitano.

Acción de juego entre Junior y Bucaramanga por la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Hora y dónde ver Millonarios vs. Junior, por la Liga BetPlay II-2025

Fecha: sábado 23 de agosto.

Hora: 8:10 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Transmisión: televisión cerrada.