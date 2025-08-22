Deportivo Cali encontró un aire para su crisis; puerta abierta para nuevo inversionista

Este viernes 22 de agosto era una fecha importante en el calendario del Deportivo Cali, pensando en encontrar un aire para su crisis financiera. La institución verde del Valle del Cauca tuvo una asamblea extraordinaria este día y tras culminar la misma revelaron importantes decisiones para el futuro del club.

A través de un comunicado en sus plataformas digitales, los 'azucareros' precisaron que está la puerta abierta para la llegada de un nuevo inversionista, mismo que "permitirá fortalecer la estructura financiera y proyectar al equipo hacia un crecimiento sostenible".

Deportivo Cali sufre una crisis en el tema financiero.

Y es que recordemos que el Deportivo Cali ha venido presentado en el último tiempo apuros serios en el tema de las finanzas; por lo tanto este nuevo convenio le da un respiro no sólo a nivel institucional, sino que a su vez le da garantías a los jugadores del plantel, a quienes les adeudan salarios.

"En una decisión transcendental para el futuro del club, la Asamblea Extraordinaria de Asociados del Deportivo Cali aprobó este viernes 22 de agosto la oferta vinculante del grupo inversionista IDC, que marcará el inicio de una nueva era para nuestra institución", se leyó de entrada en el comunicado emitido por el club 'verdiblanco' en la red de 'X'.

En otro apartado del enunciado, precisaron que "la llegada de capital fresco y experiencia empresarial se traducirá en mejoras en las divisiones menores, fortalecimiento del equipo profesional, preservación y aumento del impacto social positivo para la comunidad y el desarrollo de proyectos que le generarán valor a la hinchada y a la región".



Acá el comunicado completo por parte del Deportivo Cali:

🌟💚 Hoy no solo escribimos historia, hoy iniciamos una nueva era para el Deportivo Cali. El día más importante ha llegado y nuestro futuro se viste de esperanza, grandeza y transformación#TeAmoCali#HistoriaVerdiBlanca pic.twitter.com/qUckhmbXzr — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) August 22, 2025

¿Cómo va el Deportivo Cali en la Liga BetPlay II-2025?

Luego de siete jornadas disputadas, los dirigidos por el samario Alberto Gamero suman nueve puntos y se ubican de forma parcial en la undécima casilla de la tabla general que es lidera por el Junior de Barranquilla.



¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali en Liga BetPlay II-2025?

Será este lunes 25 de agosto cuando visiten al Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja, en compromiso válido por la octava jornada. A las 6:00 de la tarde rodará el balón.