Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali encontró un aire para su crisis; puerta abierta para nuevo inversionista

Deportivo Cali encontró un aire para su crisis; puerta abierta para nuevo inversionista

El club 'azucarero' informó de una importante decisión que "permitirá fortalecer la estructura financiera y proyectar al Deportivo Cali hacia un crecimiento sostenible".

Deportivo Cali generó una noticia positiva para superar la crisis financiera.
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 22, 2025 06:37 p. m.