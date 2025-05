Graves denuncias y sospechas sobre el VAR; denuncias fallos en juego del equipo de Pimentel

Boyacá Chicó venció 2-1 a Alianza FC en un partido de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-I, en un duelo marcado por errores arbitrales de José Ortíz y también del VAR, lo que causó que durante un poco más de 20 minutos los jugadores ‘ajedrezados’ no quisieran jugar por un aparente fuera de juego en el tanto del elenco visitante.

Pero van pasando las horas y siguen apareciendo reacciones de lo sucedido en el estadio de La Independencia, de Tunja, y todo indica que el software del video arbitraje no funcionó de buena manera.

El analista arbitral José Borda fue el encargado de dar la noticia este domingo a través de su cuenta de ‘X’, en la que informó que “el sistema falló, el software VAR para trazar las líneas en el Chicó vs Alianza falló”.

Por la misma línea concluyó que eso llevó a darse varias decisiones en caliente por parte del árbitro central, a pesar de ir a revisar la imagen del VAR en ese discutido gol del equipo de Valledupar.

Publicidad

“Los equipos fueron informados, no trazaron las líneas en las acciones de gol. El árbitro fue al VAR a ver las imágenes y decidió”, explicó José Borda en sus redes sociales sobre lo ocurrido en Tunja en la noche de sábado en el duelo de Boyacá Chicó vs Alianza FC.

EL SISTEMA FALLÓ

El software VAR para trazar las líneas en el CHICO vs ALIANZA falló y por eso:

-Los equipos fueron informados

-No trazaron las líneas en las acciones de gol

-El árbitro fue al VAR a ver las imágenes y decidió

-Mediapro y @FCF_Oficial deben informar lo que pasó pic.twitter.com/DYVl71J1WT — Jose Borda (@Borda_analista) May 18, 2025

Cabe recordar que cuando se reanudó el juego y hubo 27 minutos de adición, el Boyacá Chicó logró el gol de la victoria 2-1 desde el punto penalti, tras una falta del arquero de Alianza FC contra Jairo Molina, pero en dicha jugada también hay un aparente fuera de juego del delantero 'ajedrezado', que también causó polémica en las redes sociales.

Publicidad

Lo cierto es que el controvertido gol del equipo visitante causó malestar no solo en la cancha sino también por parte del máximo accionista del Chicó, Eduardo Pimentel, quien a través de su cuenta de 'X' no ocultó su enojo por lo sucedido a nivel arbitral.

“Esto ya es maldad Federación ustedes son una vergüenza y se deben ir ya está bien. Comisión arbitral renuncien no sean zánganos, esto ya se salió de la madre. No le hagan más mal al futbol no sean descarados. No les da vergüenza mañana ya todo el mundo se olvida aquí no va a pasar nada, quieren clasificar a otros a la brava. Háganlo por el fútbol comisión arbitral por Dios santísimo van a acabar con esta vaina no sean miserables”, fue lo que escribió el dirigente mostrando su evidente molestia.