Horarios confirmados para fechas 1 y 2 de cuadrangulares en Liga Betplay 2025-II

La Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, dio a conocer los horrios para las primeras 2 jornadas de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II.

La fecha inaugural irá del 18 al 20 noviembre, mientras que la segundase desarrollará en el fin de semana del 22 y 23 del mismo mes.

El grupo A, considerado como el de la ‘muerte’, comenzará con los duelos entre Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín y con el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali.

Entre tanto, el cuadrangular B tendrá en inicio los choques: Fortaleza vs. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe.

Entre tanto, en la fecha 2 la cartelera tendrá los siguientes cotejos: Santa Fe-Fortaleza, Tolima-Bucaramanga, Medellín-Nacional y América-Junior.



Programación fecha 1, cuadrangulares Liga Betplay 2025-II

Martes 18 de noviembre

6:30 p. m. - Fortaleza vs. Tolima

Miércoles 19 de noviembre

6:30 p. m. - Bucaramanga vs. Santa Fe

8:30 p. m. - Junior vs. Medellín

Jueves 20 de nociembre

7:30 p. m. - Nacional vs. América



Así se jugará la fecha 2, cuadrangulares Liga Betplay 2025-II

Sábado 22 de noviembre

5:00 p. m. - Santa Fe vs. Fortaleza

7:30 p. m. - Tolima vs. Bucaramanga

Domingo 23 de noviembre

5:45 p. m. - Medellín vs. Nacional

8:00 p. m. - América vs. Junior