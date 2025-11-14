Horarios confirmados para fechas 1 y 2 de cuadrangulares en Liga Betplay 2025-II

Publicidad
La Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, dio a conocer los horrios para las primeras 2 jornadas de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II.
La fecha inaugural irá del 18 al 20 noviembre, mientras que la segundase desarrollará en el fin de semana del 22 y 23 del mismo mes.
El grupo A, considerado como el de la ‘muerte’, comenzará con los duelos entre Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín y con el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali.
Entre tanto, el cuadrangular B tendrá en inicio los choques: Fortaleza vs. Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe.
Entre tanto, en la fecha 2 la cartelera tendrá los siguientes cotejos: Santa Fe-Fortaleza, Tolima-Bucaramanga, Medellín-Nacional y América-Junior.
Martes 18 de noviembre
6:30 p. m. - Fortaleza vs. Tolima
Miércoles 19 de noviembre
6:30 p. m. - Bucaramanga vs. Santa Fe
8:30 p. m. - Junior vs. Medellín
Jueves 20 de nociembre
7:30 p. m. - Nacional vs. América
Sábado 22 de noviembre
5:00 p. m. - Santa Fe vs. Fortaleza
7:30 p. m. - Tolima vs. Bucaramanga
Domingo 23 de noviembre
5:45 p. m. - Medellín vs. Nacional
8:00 p. m. - América vs. Junior
🟡 ¡Prográmate para las Fechas 1 y 2 de los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025! 👏— DIMAYOR (@Dimayor) November 14, 2025
🔗 https://t.co/aLWoTKMOId#LoDamosTodo pic.twitter.com/J70k4rYu99
