Compañero de Jorge Carrascal en Flamengo es el nuevo 'Rey de América'; superó a Lionel Messi

Compañero de Jorge Carrascal en Flamengo es el nuevo 'Rey de América'; superó a Lionel Messi

Su gran 2025 con Flamengo, que incluyó título de Copa Libertadores, lo llevó a ser elegido como el mejor, destacando por encima de Messi en las votaciones. ¡Acá todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 31 de dic, 2025
Jorge Carrascal, celebrando el gol de Giorgian de Arrascaeta en Corinthians vs Flamengo.
Foto: X/ @Flamengo

