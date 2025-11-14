Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Calendario completo para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II

Calendario completo para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II

Dimayor, ente rector del fútbol profesional colombiano, confirmó el orden de partidos para las 6 jornadas que tendrá esta fase del campeonato.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 14 de nov, 2025
América vs. Nacional, en fixture completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II.jpg
América y Nacional abrirán el grupo A.
Foto: Dimayor.

