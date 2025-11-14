Calendario completo para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II

Los ganadores de cada cuadrangular irán a la final del segundo semestre en la Liga Betplay, con la salvedad de que Independiente Medellín y Deportes Tolima parten con la ventaja de tener el ‘punto invisible’ como cabezas de serie, lo que les permite ganar la posición en caso de igualar en puntos con otro rival.

El grupo A quedó conformado por el DIM, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali, mientras que el B lo integran Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe.



Calendario, cuadrangulares Liga Betplay 2025-II

El día y hora de cada encuentro se confirmará posteriormente. Acá, las 6 jornadas:

Fecha 1

⦁ Grupo A

Nacional vs. América

Junior vs. Medellín

⦁ Grupo B

Bucaramanga vs. Santa Fe

Fortaleza vs. Tolima

Fecha 2

⦁ Grupo A

Medellín vs. Nacional

América vs. Junior

⦁ Grupo B

Tolima vs. Bucaramanga

Santa Fe vs. Fortaleza

Fecha 3

⦁ Grupo A

Nacional vs. Junior

América vs. Medellín

⦁ Grupo B

Bucaramanga vs. Fortaleza

Santa Fe vs. Tolima

Fecha 4

⦁ Grupo A

Junior vs. Nacional

Medellín vs. América

⦁ Grupo B

Fortaleza vs. Bucaramanga

Tolima vs. Santa Fe

Fecha 5

⦁ Grupo A

Nacional vs. Medellín

Junior vs. América

⦁ Grupo B

Bucaramanga vs. Tolima

Fortaleza vs. Santa Fe

Fecha 6

⦁ Grupo A

América vs. Nacional

Medellín vs. Junior

⦁ Grupo B

Santa Fe vs. Bucaramanga

Tolima vs. Fortaleza