Calendario completo para los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II

Los ganadores de cada cuadrangular irán a la final del segundo semestre en la Liga Betplay, con la salvedad de que Independiente Medellín y Deportes Tolima parten con la ventaja de tener el ‘punto invisible’ como cabezas de serie, lo que les permite ganar la posición en caso de igualar en puntos con otro rival.
El grupo A quedó conformado por el DIM, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali, mientras que el B lo integran Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe.
El día y hora de cada encuentro se confirmará posteriormente. Acá, las 6 jornadas:
Fecha 1
⦁ Grupo A
Nacional vs. América
Junior vs. Medellín
⦁ Grupo B
Bucaramanga vs. Santa Fe
Fortaleza vs. Tolima
Fecha 2
⦁ Grupo A
Medellín vs. Nacional
América vs. Junior
⦁ Grupo B
Tolima vs. Bucaramanga
Santa Fe vs. Fortaleza
Fecha 3
⦁ Grupo A
Nacional vs. Junior
América vs. Medellín
⦁ Grupo B
Bucaramanga vs. Fortaleza
Santa Fe vs. Tolima
Fecha 4
⦁ Grupo A
Junior vs. Nacional
Medellín vs. América
⦁ Grupo B
Fortaleza vs. Bucaramanga
Tolima vs. Santa Fe
Fecha 5
⦁ Grupo A
Nacional vs. Medellín
Junior vs. América
⦁ Grupo B
Bucaramanga vs. Tolima
Fortaleza vs. Santa Fe
Fecha 6
⦁ Grupo A
América vs. Nacional
Medellín vs. Junior
⦁ Grupo B
Santa Fe vs. Bucaramanga
Tolima vs. Fortaleza
¡𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗲𝘀 𝗲𝗹 𝗙𝗶𝘅𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮𝗻𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗜𝗜-𝟮𝟬𝟮𝟱! 👀— DIMAYOR (@Dimayor) November 14, 2025
👉 https://t.co/mr23imTQk0#LoDamosTodo pic.twitter.com/QW2VG9EG7D
