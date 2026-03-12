¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

Todo está listo para que los equipos conozcan su suerte en la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. El próximo jueves 19 de marzo, a las 6:00 p.m. (hora de Colombia), en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de los dos torneos de clubes más importantes del continente, donde hay presencia colombiana.

Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, ambos campeones de las Ligas del 2025, junto con Deportes Tolima e Independiente Medellín, que superaron sus respectivas llaves en la fase previa, dicen presente en la Libertadores. Por otro lado, América de Cali, que eliminó a Atlético Bucaramanga, y Millonarios, que derrotó a Atlético Nacional, van a la Sudamericana.

Cabe aclarar que los bombos de las dos competiciones ya quedaron conformados y distribuidos según el ranking Conmebol a 15 de diciembre de 2025. De igual manera, dos equipos de un mismo país no pueden encontrarse en el mismo grupo. Por último, la primera fecha tanto de Libertadores como de Sudamericana se llevará a cabo entre el 7 y 9 de abril.

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025, tras vencer a Deportes Tolima Archivo de Colprensa

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

BOMBO 1



Flamengo.

Palmeiras.

Boca Juniors.

Peñarol.

Nacional.

Liga de Quito.

Fluminense.

Independiente del Valle.

BOMBO 2



Libertad.

Estudiantes de La Plata.

Cerro Porteño.

Lanús.

Corinthians.

Bolívar.

Cruzeiro.

Universitario.

BOMBO 3



Junior de Barranquilla.

Universidad Católica de Chile.

Rosario Central.

Independiente Santa Fe.

Always Ready.

Coquimbo.

Deportivo La Guaira.

Cusco.

BOMBO 4



Universidad Central.

Platense.

Independiente Rivadavia.

Mirassol.

Barcelona.

Sporting Cristal.

Deportes Tolima.

Independiente Medellín

Jugadores de Independiente Santa Fe celebran su título de la Liga BetPlay I-2025 AFP

Programación de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1: 7-9 de abril.

7-9 de abril. Fecha 2: 14-16 de abril.

14-16 de abril. Fecha 3: 28-30 de abril.

28-30 de abril. Fecha 4: 5-7 de mayo.

5-7 de mayo. Fecha 5: 19-21 de mayo.

19-21 de mayo. Fecha 6: 26-28 de mayo.

26-28 de mayo. Octavos de final: 11-20 de agosto.

11-20 de agosto. Cuartos de final: 8-17 de septiembre.

8-17 de septiembre. Semifinales: 14-22 de octubre.

14-22 de octubre. Final: 28 de noviembre.

Acción entre América y Bucaramanga. Colprensa.

Bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

BOMBO 1



River Plate.

Atlético Mineiro.

Sao Pablo.

Racing.

Gremio.

Olimpia.

Santos.

América de Cali.

BOMBO 2



San Lorenzo.

Bragantino.

Palestino.

Millonarios.

Caracas.

Vasco da Gama.

Cienciano.

Tigre.

BOMBO 3



Audax Italiano.

Blooming.

Puerto Cabello.

Boston River.

Montevideo City Torque.

Deportivo Cuenca.

Independiente Petrolero.

Macará.

BOMBO 4



Alianza Atlético.

Barracas Central.

Deportivo Riestra.

Recoleta.

Botafogo.

Carabobo.

O'Higgins.

Juventud de Las Piedras.

Millonarios venció a Atlético Nacional y clasificó en la Copa Sudamericana 2026 Colprensa

Programación de la Copa Sudamericana 2026