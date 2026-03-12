¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

Todo está listo para que los equipos conozcan su suerte en la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. El próximo jueves 19 de marzo, a las 6:00 p.m. (hora de Colombia), en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de los dos torneos de clubes más importantes del continente, donde hay presencia colombiana.
Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, ambos campeones de las Ligas del 2025, junto con Deportes Tolima e Independiente Medellín, que superaron sus respectivas llaves en la fase previa, dicen presente en la Libertadores. Por otro lado, América de Cali, que eliminó a Atlético Bucaramanga, y Millonarios, que derrotó a Atlético Nacional, van a la Sudamericana.
Cabe aclarar que los bombos de las dos competiciones ya quedaron conformados y distribuidos según el ranking Conmebol a 15 de diciembre de 2025. De igual manera, dos equipos de un mismo país no pueden encontrarse en el mismo grupo. Por último, la primera fecha tanto de Libertadores como de Sudamericana se llevará a cabo entre el 7 y 9 de abril.
Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026
BOMBO 1
Flamengo.
Palmeiras.
Boca Juniors.
Peñarol.
Nacional.
Liga de Quito.
Fluminense.
Independiente del Valle.
BOMBO 2
Libertad.
Estudiantes de La Plata.
Cerro Porteño.
Lanús.
Corinthians.
Bolívar.
Cruzeiro.
Universitario.
BOMBO 3
Junior de Barranquilla.
Universidad Católica de Chile.
Rosario Central.
Independiente Santa Fe.
Always Ready.
Coquimbo.
Deportivo La Guaira.
Cusco.
BOMBO 4
Universidad Central.
Platense.
Independiente Rivadavia.
Mirassol.
Barcelona.
Sporting Cristal.
Deportes Tolima.
Independiente Medellín
Programación de la Copa Libertadores 2026
Fecha 1: 7-9 de abril.
Fecha 2: 14-16 de abril.
Fecha 3: 28-30 de abril.
Fecha 4: 5-7 de mayo.
Fecha 5: 19-21 de mayo.
Fecha 6: 26-28 de mayo.
Octavos de final: 11-20 de agosto.
Cuartos de final: 8-17 de septiembre.
Semifinales: 14-22 de octubre.
Final: 28 de noviembre.
Bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026