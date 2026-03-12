Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores y Sudamericana 2026?

Tolima, Junior, Santa Fe y Medellín están listos para jugar la Copa Libertadores, mientras que Millonarios y América disputarán 'la otra mitad de la gloria'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Trofeos de la Copa Libertadores y Sudamericana en medio del sorteo de la fase de grupos
Trofeos de la Copa Libertadores y Sudamericana en medio del sorteo de la fase de grupos
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad