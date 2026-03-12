Síguenos en:
Medellín sufrió, pero venció 2-1 a Juventud sobre el final y está en fase de grupo, de Libertadores

El cuadro 'poderoso' aseguró su clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores, este jueves, tras vencer 2-1 al conjunto uruguayo, en el estadio Atanasio Girardot.

Por: EFE
Actualizado: 12 de mar, 2026
Jugadores de Medellín festejando el paso a la fase de grupos, de la Copa Libertadores.
Jugadores de Medellín festejando el paso a la fase de grupos, de la Copa Libertadores.
Foto: AFP.

