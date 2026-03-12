Medellín sufrió, pero venció 2-1 a Juventud sobre el final y está en fase de grupo, de Libertadores

El argentino Francisco 'el Polaco' Fydriszewski anotó el gol con el que el Deportivo Independiente Medellín (DIM) se impuso este jueves por 2 a 1 al Juventud de las Piedras y clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el juego de vuelta de la tercera fase de clasificación, disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín tras el 1-1 de la ida, los colombianos se llevaron la victoria con un gol del atacante Hayen Palacios y otro de Fydriszewski, mientras que el lateral Federico Barrandeguay anotó el 1-1 provisional para los uruguayos.

Los equipos se repartieron el dominio en el inicio del juego y los visitantes tuvieron la primera oportunidad al minuto nueve en una jugada en la que el atacante Agustín Alaniz recibió en el borde del área y sacó un remate que pasó cerca del palo derecho de la portería local, custodiada por el uruguayo Salvador Ichazo.

El Poderoso de la Montaña, que no encontraba su mejor fútbol, logró abrir el marcador cuando el atacante Fydriszewski lanzó un centro para que el extremo Palacios mandara el balón al fondo con un cabezazo, sin mayor oposición de la defensa, al minuto 14.



La respuesta, sin embargo, llegó muy pronto y al 25, en un tiro libre magistralmente cobrado por el lateral Barrandeguy, el Juventud de las Piedras consiguió el 1-1.

El partido estaba muy reñido, ninguno de los dos equipos lograba dominar ni someter a su rival, y las oportunidades se repartieron en ambas porterías.

La más clara llegó al cierre de la etapa inicial y fue para los uruguayos, en un remate de un tiro libre de costado del volante Pablo Lago que atajó Ichazo, pero en el rebote el lateral Emanuel Más disparó y el balón se estrelló en el palo.

En el segundo tiempo, los anfitriones salieron a buscar el segundo con todo y tuvieron la primera al 55 con un remate del atacante John Montaño, quien ingresó tras el descanso, que se estrelló en el palo derecho del veterano portero Sebastián Sosa.

El argentino Fydriszewski también tuvo una oportunidad de retomar la ventaja para su equipo en un mano a mano, pero el portero Sosa logró ahogar el grito de gol.

El Juventud de las Piedras respondió en la jugada siguiente en un contragolpe letal en el que atacante Alejo Cruz quedó mano a mano con Ichazo, pero no pudo vencer la resistencia de su compatriota.

El partido se mantenía reñido hasta el minuto 82 cuando el veterano lateral Frank Fabra mandó un centro, en un tiro de esquina, que cabeceó Fydriszewski para celebrar la clasificación de su equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el minuto 90 el centrocampista Ramiro Peralta, que había ingresado en el segundo tiempo, fue expulsado al minuto 90 por una agresión sobre el rival Halam Loboa.