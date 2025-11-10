Síguenos en::
Fútbol Colombiano  / Hugo Rodallega seguirá siendo 'cardenal'; jugará con Santa Fe la Copa Libertadores

Hugo Rodallega seguirá siendo 'cardenal'; jugará con Santa Fe la Copa Libertadores

Este lunes, Independiente Santa Fe le entregó a los aficionados una gran noticia que tiene que ver con el futuro del goleador Hugo Rodallega.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
Hugo Rodallega, de Santa Fe, cumple 40 años y aún no se retira.jpg
Hugo Rodallega cumple 40 años de edad y sigue vigente.
Foto: @SantaFe.

