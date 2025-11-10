Hugo Rodallega seguirá siendo 'cardenal'; jugará con Santa Fe la Copa Libertadores

Luego del agónico triunfo sobre el Deportivo Cali que los mantiene con aspiraciones de cara a los cuadrangulares, Independiente Santa Fe se reportó con una gran noticia para los aficionados. Hugo Rodallega renovó por un año más y será el estandarte para la competencia internacional del 2026.

"¡Hugol! Nuestro capitán campeón renovó su contrato con el León y estará en la Copa Libertadores 2026", fue el mensaje de la escuadra 'cárdenal' en las redes sociales.

Rodallega arribó al 'León' como una estrella en el 2023 y en tres años se ha convertido en figura del club. El delantero fue clave en la consecución de la décima estrella, no solo como líder dentro del camerino sino como goleador del campeonato con 17 anotaciones. La imagen más recordada fue en la final contra el Medellín cuando pasó de estar llorando por presentar una lesión a marcar el tanto que les dio el título.

El delantero siempre ha dado todo en la cancha por el cardenal y por eso es uno de los más respaldados por la hinchada. Además de ser goleador, se ha caracterizado por anotar en momentos claves, como hace unos días cuando perdían 1-0 con Junior y se fajó con una golazo de chilena para empatar el encuentro que desencadenó en triunfo de Santa Fe, tras gol al último minuto de Harold Santiago Mosquera.