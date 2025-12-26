Egipto venció a Sudáfrica, y Marruecos no pasó del empate con Malí; así avanza la Copa África

Egipto, con un tanto de Mohamed Salah, derrotó 1-0 a Sudáfrica y se clasificó para los octavos de final de la Copa África con un polémico arbitraje, en una jornada en la que Marruecos no pasó del empate frente a Malí (1-1), con un tanto de Brahim Díaz desde los once metros, insuficiente para sellar su segunda victoria.

De momento, Salah, en los dos partidos que ha disputado en la competición, ha cumplido con las expectativas. Suyo fue el tanto de la victoria frente a Zimbabue (2-1) y suyo fue también el que derrotó a Sudáfrica, que acudió a la cita con el mismo objetivo que su rival: ganar su segundo encuentro y alcanzar los octavos de final.

Salah se encargó de desnivelar un choque igualado con mucho protagonismo para el árbitro burundés Pacifique Ndabihawenimana, que al filo del descanso se encontró con una jugada complicada: Khuliso Mudau derribó a Salah dentro del área tras un manotazo en la cara y el atacante del Liverpool exigió la revisión y el VAR le dio la razón.

Egipto le ganó a Sudáfrica en la Copa África. AFP

No falló desde los once metros y justo después, ya en el tiempo añadido Mohamed Hany vio su segunda cartulina amarilla por dar un pisotón a Teboho Mokoena. La acción provocó una tangana entre ambos banquillos y el resultado fue fatal para Egipto, condenado a resistir durante la segunda parte.



Entonces, apareció de nuevo Ndabihawenimana, para tomar una decisión controvertida después de que Yasser Ibrahim desviara con la mano un disparo de Teboho Mokoena. El VAR avisó al árbitro de un posible penalti y, rodeado de egipcios y sudafricanos, y tras una incertidumbre de cuatro minutos, Ndabihawenimana salvó a los Faraones, que ganaron por la mínima para sellar su pase hacia la siguiente fase.

También en el grupo B, Angola y Zimbabue disputaron un encuentro clave para su futuro en la Copa África. Sin puntos tras caer derrotados en su estreno, necesitaban como mínimo no dejar su casillero a cero para tener opciones en la última jornada. Ambos consiguieron su objetivo con un empate (1-1) que no cierra las puertas a ninguno de alcanzar los octavos de final.

Al filo de la media hora, Gelson Dala se encargó de abrir el marcador para Angola. El atacante del Al-Wakra se estrenó en la competición con una excelente definición. Aprovechó una gran asistencia de To Carneiro para fusilar al guardameta Washington Arubi, que no pudo evitar el tanto del combinado dirigido por Patrice Beaumelle.

Zimbabue reaccionó justo antes del descanso gracias a un golazo de Knowledge Musana, que dejó un control exquisito dentro del área antes de empatar con un certero derechazo. Después, en el segundo acto, los porteros salvaron a sus respectivas selecciones de la derrota: tanto Arubi como Hugo Marques, provocaron que el empate no se moviera del marcador. Ahora, Ángola se jugará su futuro ante Egipto y Zimbabue, frente a Sudáfrica.

Marruecos y Malí en la Copa África AFP

Marruecos parecía destinado a convertirse en el segundo equipo del campeonato en alcanzar los octavos de final. Cerró la jornada del viernes ante Mali y no pudo pasar del empate en un choque marcado por los dos tantos de penalti.

El primero lo firmó Brahim Díaz, que no falló desde los once metros. Como Salah, él mismo se cocinó la pena máxima que también vio el VAR después de que Gassama tocara la pelota con la mano en una jugada del jugador del Real Madrid. No falló ante Djigui Diarra y la locura se instaló en el estadio Príncipe Moulay Abdallah.

Sin embargo, las tornas se invirtieron en la segunda parte cuando el VAR volvió a intervenir, aunque en favor de Malí. Un agarrón de El Yamik a Sinayoko fue la causa de su nueva aparición y el mismo Sinayoko empató el choque cuando quedaba algo menos de media hora para el final.

Marruecos se lanzó a por una victoria que pudo conseguir con una volea de En-Nesyri que salvó Diarra con una pierna. Fue prácticamente la única ocasión clara en medio del asedio y, finalmente, el buen partido de Brahim no fue suficiente para una selección que suma cuatro puntos y que cerrará su fase de grupos ante Zambia.

Y precisamente, también en el grupo A, Zambia no pasó del empate sin goles ante Comores en el estadio Mohamed V de Casablanca en un duelo con pocas ocasiones y en el que los segundos dispusieron de la ocasión más clara para llevarse los tres puntos: Myziane Maolida marcó en la primera parte, pero el VAR anuló su tanto por una falta previa.

Comores se dejó dos puntos por el camino y, tras su derrota ante Marruecos en su estreno, se queda con un punto, uno menos que Mali y Zambia. Con Marruecos como favorito para ocupar la primera plaza, los tres se disputarán en la última jornada el otro o los otros billetes para octavos de final (los cuatro mejores terceros de los seis grupos pasarán de fase).