Luis Díaz, en selecto once ideal en Europa: el guajiro no para de brillar con Bayern Múnich

¡Extraordinario! Es uno de los adjetivos para resumir la gran campaña que ha tenido Luis Díaz desde que fue fichado por el Bayern Múnich procedente del Liverpool. El guajiro no ha parado de ser reconocido por su fútbol, gambetas, goles y entrega con los 'bávaros', que observan a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones en la Bundesliga. El '14' fue distinguido otra vez.

Trece goles y siete asistencias son los números que engalanan la gran labor de Díaz Marulanda en el elenco que dirige Vincent Kompany. El de Barrancas, La Guajira, solo es superado por Harry Kane.

Luis Díaz, futbolista del Bayern Múnich - Foto: Getty Images

¿Cuál es la última distinción para Luis Díaz?

En ese orden de ideas, el jugador de la Selección Colombia fue incluido en el once ideal de lo que va de la temporada 2025/2026 en Europa. La elección la realizó el portal 'Goal', que especificó que la misma se basó "en las estadísticas individuales de cada jugador y su capacidad para establecer el estándar de excelencia para los equipos que luchan por los trofeos". Hay que indicar, que pese al 'campañón' que ha venido realizando Kane, dicho medio no lo seleccionó como el '9', y en su lugar optó por Erling Haaland, de gran figuración en el Manchester City.



"Probablemente, ahora Liverpool desearía haber retenido al trabajador colombiano, quien también ha liderado la presión del Bayern y ha sido su principal salida en la fase de transición. Que el caos continúe por mucho tiempo", se leyó en la reseña de para 'Lucho'.

En este 'equipo ideal' aparecen figuras del Real Madrid, Barcelona y el PSG. El exJunior de Barranquilla todo un ganador.

Así quedó conformado este XI ideal:

Arquero: Thibaut Courtois (Real Madrid).

Lateral derecho: Jurren Timber (Arsenal).

Defensores centrales: Dayot Upamecano (Bayern Múnich) y Gabriel Magalhaes (Arsenal),

Lateral izquierdo: Nuno Mendes (PSG).

Centrocampistas y extremos: Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Luis Díaz (Bayern Múnich).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid).

Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich. X de @FCBayernES

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario de la Bundesliga indica que el siguiente reto de 'Lucho' y compañía será el próximo 11 de enero del 2026 cuando reciban en el Allianz Arena al Wolfsburgo. El partido está pactado a iniciar a las 11:30 de la mañana, en horario de Colombia. Bayern Múnich suma 41 puntos tras 15 jornadas disputadas.