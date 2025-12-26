Equipo francés va por Jorge Carrascal; hasta presentó una oferta al Flamengo

Jorge Carrascal tuvo un gran fin de año con Flamengo, club con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao. Además, fue finalista en la Copa Intercontinental, y en la Selección Colombia, se afianzó entre los convocados por Néstor Lorenzo.

Su gran presente en el 'mengao' no ha pasado desapercibido en el 'viejo continente', ya que uno de los 'grandes' equipos de Francia le estaría siguiendo la pista. Lo querría fichar para el mercado de invierno que se abre el próximo 1 de enero del 2026.

Jorge Carrascal, jugador colombiano de Flamengo, celebrando un gol AFP

¿Qué club francés buscaría fichar a Jorge Carrascal?

En los rumores de la ventana de transferencias en Europa precisan que es Olympique de Marsella el equipo que estaría tras los servicios deportivos del oriundo de Cartagena de Indias. Roberto De Zerbi, técnico de 'les phocéens', habría solicitado el fichaje de Carrascal Guardo.



"El entrenador italiano que llegó a la ciudad deportiva de la Commanderie el verano pasado, no ha perdido tiempo en moldear su equipo a su imagen y semejanza. Jorge Carrascal, con su técnica depurada, 8 goles y 10 asistencias en la Serie A brasileña esta temporada, encarna a la perfección el perfil creativo buscado para aportar fluidez al juego del Marsella", se leyó en 'Sport' de Francia.

El mismo medio indicó que Marsella realizó una oferta de 15 millones de euros al Flamengo por el exRiver Plate y Millonarios. No obstante, desde Brasil afirman que el 'mengao' no cedería por menos de 20 millones de la moneda única, además, porque Jorge Andrés se adaptó de forma rápida al club y es uno de los mejores jugadores del plantel.



¿Hasta cuándo firmó Jorge Carrascal con Flamengo?

Hay que precisar que Flamengo pagó al Dinamo Moscú, en agosto de este 2025, una cifra cercana a los 13 millones de euros. Carrascal firmó un vínculo contractual con el equipo brasileño hasta junio del 2029.