Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Equipo francés va por Jorge Carrascal; hasta presentó una oferta al Flamengo

Equipo francés va por Jorge Carrascal; hasta presentó una oferta al Flamengo

Jorge Carrascal tuvo un final de 2025 exitoso con Flamengo, lo que lo ha llevado a que clubes del 'viejo continente' le sigan la pista. En Francia hay uno en especial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de dic, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal milita en Flamengo.
Jorge Carrascal milita en Flamengo.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad