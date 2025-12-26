"Tanto a 'Chócolo' Ramírez, como a los otros jugadores los convenció la proyección de Llaneros"

Llaneros es uno de los equipos del fútbol profesional colombiano que se ha reforzado de gran manera para el 2026. En cada una de sus filas, el elenco de la 'media Colombia' incorporó un buen fichaje, entre ellos, destacan Juan José Ramírez y Kelvin Osorio. El primero con pasado en Millonarios, y el segundo, hizo parte de las filas de Santa Fe.

El elenco de la ciudad de Villavicencio le apuesta a un año entrante para seguir creciendo, con el objetivo claro de ingresar al selecto grupo de los ocho y pelear por una posible final. Esto le contó a este portal: www.golcaracol.com, el presidente del club, Juan Carlos Trujillo.

Trujillo reveló cómo logró convencer a 'Chócolo' Ramírez para que luciera los colores de Llaneros para la Liga BetPlay 2026. La progresión que ha tenido la escuadra 'llanera' fue importante para cerrar el acuerdo y posterior incorporación. El talentoso mediocampista también tuvo figuración en Real Cartagena y Orsomarso.

Juan José 'Chocolo' Ramírez en Millonarios Colprensa

"Con él, como con todos los que vienen (nuevos jugadores), les presentamos el proyecto, el crecimiento que hemos tenido y lo que representamos para una región", expresó de entrada Juan Carlos Trujillo a este portal.



Y es que Llaneros ha tenido un 'paso firme' por la A, dejando buenas actuaciones en su casa: el Estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, y de visitante, ha complicado a más de uno.

Cuándo fue consultado sobre la meta primordial para el año entrante, el dirigente

"En el primer semestre en la A estuvimos muy regulares. El segundo semestre mejoró, pero no alcanzó. Espero que en el próximo año sigamos en ese crecimiento que nos permita estar en los ocho, y a final de año, estar clasificados a una Copa Sudamericana", complementó.



Así van hasta el momento los movimientos en Llaneros:

Altas:



Alejandro Moralez

Edwin Laszo

Juan José Ramírez

Juan David Pertuz

Kelvin Osorio

Jhonier Blanco

Kevin Rincón

Luiyi Castro

Renovados:



José Luis García (DT)

Carlos Barreiro

Eyder Restrepo

Luis Miranda

Daniel Mantilla

Marlon Sierra

Bajas: