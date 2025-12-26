Síguenos en:
"Tanto a 'Chócolo' Ramírez, como a los otros jugadores los convenció la proyección de Llaneros"

Juan José Ramírez, proveniente de Millonarios y Kelvin Osorio, que viene del Pereira, encabezan los nuevos jugadores de refuerzo que tendrá el equipo del Meta.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de dic, 2025
Juan José Ramírez jugará en 2026 con Llaneros.
Juan José Ramírez jugará en 2026 con Llaneros.
