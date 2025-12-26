¿James Rodríguez vuelve al fútbol de Brasil?; se conoció toda la verdad

James Rodríguez es una de las figuras colombianas que busca equipo para el año entrante, que es crucial por el tema Mundial 2026. Tras su periplo por el Club León de México, el capitán de la Selección Colombia ha sido vinculado con escuadras de la nación 'azteca', en la MLS de Estados Unidos, y hasta de un posible retorno al fútbol brasileño con Sao Paulo.

Precisamente este rumor de su probable retorno al 'tricolor paulista' fue revelado en 'TV Azteca', medio que sostuvo "que Sao Paulo estaría dispuesto a pagarle a James Rodríguez alrededor de 4 millones de dólares por año". No obstante, desde la tierra de la samba desmintieron la información.

James Rodríguez, en su paso por Sao Paulo AFP

Principales tabloides como 'Globo Esporte' citaron, de que en caso de que fichen jugadores para el 2026, lo harán de bajo costo y de acuerdo con las exigencias del director técnico, Hernán Crespo.

"Sao Paulo, una vez más, no realizará grandes inversiones en el próximo mercado de fichajes, que se extiende de enero a marzo. La tendencia es que el 'tricolor' busque jugadores con el mismo perfil que el primer fichaje anunciado, el mediocampista Danielzinho, que busque fichajes de jugadores no tan jóvenes, pero tampoco mucho mayores de 30 años", terminó por precisar el medio anteriormente citado.

De igual manera indicaron en 'Blog do Sao Paulo' que la información "estaba muy alejada de la realidad. Hablar de un salario anual de cuatro millones de dólares pone a James completamente fuera de la norma de la nómina actual del club, que todavía intenta regularizar los derechos de imagen y abandonar la costumbre de retrasar sistemáticamente los pagos".

Mientras que el periodista Gabriel Sá no dudó en afirmar en sus medios digitales personales que "no hace falta decirlo, pero obviamente la noticia publicada por un periódico colombiano sobre el posible regreso de James Rodríguez al Sao Paulo es falsa".



¿Cómo le fue a James Rodríguez en Sao Paulo?

El '10' de la Selección Colombia logró jugar en tan solo 22 partidos con el 'tricolor paulista', mismos en los que marcó dos goles y dio cuatro asistencias. Sumó en total 939 minutos. No tuvo un gran paso por el Brasileirao.