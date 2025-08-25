Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo llegará el dinero al Cali de sus nuevos inversionistas, para comenzar a apagar el incendio?

¿Cuándo llegará el dinero al Cali de sus nuevos inversionistas, para comenzar a apagar el incendio?

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con el nuevo inversionista del Cali, Richard Lee, quien explicó y dio detalles de los pasos que vienen para mejorar la situación económica de jugadores y cuerpo técnico.

Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 25, 2025 03:57 p. m.