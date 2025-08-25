¿Cuándo llegará el dinero al Cali de sus nuevos inversionistas, para comenzar a apagar el incendio?

En Deportivo Cali empieza una nueva era, luego de que se confirmara que el grupo inversor guatemalteco IDC Network, invertirá en el club 'azucarero' con el fin de mermar la crisis a nivel económica. Ahora, los pasos a seguir para el cuadro verde del Valle del Cauca es formular el documento de la transacción, las firmas y proceder a la venta.

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron este lunes con el nuevo inversionista del Cali, Richard Lee, y al cual le consultaron en la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet, cómo se dio todo el proceso para lograr convencer al club para que aceptaran la propuesta.

"La verdad que he terminando de asimilar todo lo que pasó el viernes, mucha emoción, culminación de un trabajo de muchos meses, una transacción muy compleja, con mucha gratitud, sabíamos de la dimensión del corazón, nos asombraron aún más, ver esa reacción, muy contentos, la hinchada lo venía esperando, ellos los que sostuvieron al club. Muy entusiasmados, enfocados lo que hace falta. Existen detalles legales, que van a perfeccionar todo, eso es lo que va a pasar en las siguientes semanas", indicó de entrada Lee en el mencionado programa.

A continuación, el inversor precisó el por qué esa fijación con el Deportivo Cali, en medio de todo el conflicto de negociación. Por qué decidieron elegirlo. Richard Lee dio un repaso de su empresa y las grandes inversiones que ha hecho en otros clubes.

"Venimos trabajando con los 49 de San Francisco, logramos cerrar una inversión, nuestro sueño conectar el primer mundo con el talento y el mundo latinoamericano, siempre inversiones en el fútbol de España, Inglaterra, pero cómo conectamos el medio latinoamericano, el talento colombiano se viene dando, obviamente qué disponibilidades hay, con historia, sin historia, Cali es un grande, pensaba uno que era inalcanzable, dada la situación y la crisis se dio una oportunidad. Ahora que el Cali sea un centro de talento latinoamericano", sostuvo.

Además, Lee complementó que la cantera del Cali será uno de los valores importantes en esta nueva era.

"Muchos recursos a la cantera, a largo plazo una ventaja competitiva del Cali, la primera exportar talento, que puedan brillar afuera, pero también gozarlo, que los hinchas logren vivir esos títulos con el talento local. Así va a ser, tienen que venir éxitos de corto plazo, al principio ese es el gran reto", dijo.



Otras declaraciones del nuevo inversionista del Deportivo Cali

- ¿El estadio está en la ruta de operación?

"Soñamos a corto plazo con tener una ciudad deportiva, incluida también academia y universidades. Todo un plan maestro alrededor del estadio, atrevida y visionaria en su momento, pero que hay que aprovecharla, para terminarlo de forrar, temas de muchos espacios que hay que arreglar. Lo que diferencia al Cali es el estadio, hacer con él lo que se quiera, mejorar la experiencia en la entrada y en la salida, llegar en una forma cómoda, que sea un día lindo, no molestias para la gente que va

¿Dónde radicó el sí de Alberto Gamero para llegar al Cali?

"Creo que algo que tuvimos en este proceso fue que nos mantuvimos muy enfocados en lo competía a nosotros que era avanzar en la oferta y cerrar la transacción. No estuvimos directamente involucrados en ninguna decisión de jugadores ni del técnico; sin embargo creo que indirectamente las visitas y que la gente empezó a investigar generó expectativa, conociendo al técnico Gamero estamos muy contentos, primero de tener valentía al tomar la decisión; creemos en los proyectos de largo plazo y él tiene uno muy bueno".

¿Ya le pudieron pagar a los jugadores con salarios atrasados?

"No, todavía no porque parte de la oferta es que en uno de los acuerdos de la asamblea es que tenemos que firmar un acuerdo de inversión en donde se va a reglamentar la entrada de dinero, pero ya están ahí disponibles, una vez cerrado eso está la cantidad de dinero para hacer los pagos y sanear el club de aquí a diciembre, la idea es que sea lo antes posible".