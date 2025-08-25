Lío con Jhon Durán en el medio, hay demanda y mucha plata en juego; "eso es una novela"

Reveladoras noticias llegan a las oficinas de Envigado, que, en medio de una campaña donde el objetivo es mantener la categoría; ahora el cuadro paisa deberá afrontar otro ‘dolor de cabeza’, que es de carácter legal y podría tener fuertes consecuencias económicas para la institución.

Así como lo informó Ricardo Orrego en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, en el conjunto naranja hay demandas por incumplimiento en un contrato, que relaciona directamente a Jhon Durán.

Y es que, al parecer, el cuadro antioqueño no le habría girado un determinado dinero al club que formó al futbolista colombiano y, con quien además, firmó un contrato de derechos.

Jhon Jáder Durán con la camiseta de Envigado. @EnvigadoFC

“Noticia y novela alrededor del tema Jhon Jáder Durán. En las últimas horas, nos hemos enterado de un tema en el que el Envigado FC; no sé si va a perder o no va a tener que liberar la platica, en este caso será un juez civil de la ciudad de Envigado el que lo determine. Pero, ¿cuál es el caso?, pues en 2015, cuando Durán tenía once años de edad, lo llevaron del club escuela Casa de Paz a territorio envigadeño. Esta escuela, que se formó en Zaragoza y aún forma jugadores allá; en medio de ese proceso se firmó una transferencia deportiva, un contrato en el que había una negociación futura, era la de un niño como Jhon Jáder, pero a futuro se le vio ese talento”, indicó de entrada Orrego, revelando la relación que tuvo el club formador con el cuadro naranja, quien dio a conocer al profesionalismo al atacante paisa.

No obstante, el equipo de Zaragoza fue inteligente y, para este caso, selló un contrato con importante cláusula por Jhon Durán, que es justamente la que hoy por hoy lleva a los juzgados al Envigado: “El dilema es que si había una transferencia internacional, un alto porcentaje de sus derechos deportivos corresponderían al club Casa de Paz. Se dio la venta a la MLS, al Chicago Fire, en el 2021, pero a la fecha todavía no se ha dado un solo peso a la escuela que formó al delantero, sobre esa gestión y formación”.

“Insisto, es únicamente sobre la primera venta, no la última del fútbol árabe. El tema ahora revienta porque ha habido diálogos extrajudiciales para intentar llegar a un acuerdo y ese acuerdo no llegó. La noticia es que ya formalmente se ha entablado una demanda, en la jurisdicción civil ordinaria; es decir, se está tratando ya el tema como un contrato comercial y la cosa camina en los juzgados de Envigado”, sentenció Ricardo Orrego en el programa de este lunes 25 de agosto.

Jhon Jáder Durán, con la camiseta del Chicago Fire. @VamosFire

Hasta ahora, Envigado no ha tomado postura o voz oficial, sin embargo, habrá que esperar al desarrollo de esta situación, que compromete al combinado ‘naranja’.