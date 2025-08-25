Real Cartagena y Millonarios definen este martes 26 de agosto a los octavos de final de la Copa BetPlay 2025. El estadio que acogerá la vuelta de los 'play-offs' entre 'heroicos' y 'embajadores' será el Jaime Morón León, de la capital de Bolívar, en un enfrentamiento que gana el azul bogotano por 1-3.

La curiosidad es que para este encuentro en el 'Corralito de Piedra' es que tanto el Real como Millonarios estrenarán nuevo entrenador en el banco técnico. Néstor Craviotto en el cuadro 'auriverde', y Hernán Torres, en los 'embajadores''; ambos con el firme objetivo de seguir en carrera en este campeonato.

Real Cartagena vs. Millonarios, hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por Copa BetPlay

En ese orden de ideas, este partido se llevará a cabo este martes 26 de agosto y se jugará en el Jaime Morón de León de la ciudad de Cartagena, y como es costumbre, se podrá ver EN VIVO por TV en el canal que transmite el fútbol profesional colombiano a partir de las 8:10 de la noche.

Real Cartagena anunció nuevo entrenador para el Torneo BetPlay II-2025. X de @RealCartagena

Los nuevos DT conocieron a su grupo

En la antesala de este compromiso entre 'heroicos' y 'embajadores' llamó la atención que tanto Néstor Craviotto como Hernán Torres tuvieron su presentación oficial ante los jugadores y dirigieron su primera sesión de entrenamiento, así lo dieron a conocer en sus respectivas redes sociales.

Jugadores de Millonarios. Millonarios.

"Así fue el primer entreno de nuestro DT Néstor Craviotto y su asistente técnico, Andrés Felipe Acosta, con el plantel heroico", se leyó en la cuenta de 'X' del Real Cartagena. Mientras que en la de Millonarios se leyó: "Hernán ya trabaja con el grupo. Nuestro DT se presentó con el grupo de jugadores y esta listo para guiarnos en este nuevo capítulo".

