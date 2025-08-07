Ídolo de Junior preocupa en el día del cumpleaños 101 del club; felicitación con tristeza

Junior de Barranquilla está de celebración este jueves 7 de agosto al cumplirse 101 años de su fundación, ya que en 1924 se creó el popular equipo del fútbol colombiano. Los mensajes no se han hecho esperar no solo de los hinchas sino de exjugadores, referentes, ídolos, técnicos y más.

Sin embargo una de las publicaciones en redes sociales sobre el día de festejo del cuadro ‘tiburón’ causó preocupación en los seguidores de una leyenda del club, como lo es Iván René Valenciano.

Desde hace varias semanas se viene hablando de los quebrantos de salud del otrora goleador colombiano, quien se encuentra en Estados Unidos, y que hasta ha pedido ayuda monetaria por las altas facturas en el hospital en el que se encuentra.



El mensaje de Iván Valenciano en cumpleaños de Junior

“Aunque hoy no me siento muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo a toda la hinchada de Junior. Feliz aniversario #101 a este club que nos ha regalado tantos momentos inolvidables.

¡Gracias por tanto, Junior!”, escribió el ‘bomber’ en su cuenta de Instagram.

Valenciano compartió varias fotos con una camiseta que él utilizó en su paso por el equipo ‘tiburón’, mostrando el número ‘9’ en su espalda.

Pero más allá del emotivo mensaje y la celebración del cumpleaños del Junior, Iván René causó preocupación por las imágenes en las que se le ve en el hospital, en algunas con sangre en su nariz y afectado por sus quebrantos de salud.

Los comentarios en la publicación de Valenciano no tardaron, con muchos hinchas agradeciéndole por su mensaje al Junior, pero al mismo tiempo mandándole la buena energía y deseándole pronta recuperación.

Hace algunas semanas se conoció que el exfutbolista colombiano tenía la hemoglobina muy baja y hasta el periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, detalló que "no cuenta con un seguro médico en USA y las cuentas del hospital han crecido mucho por todos los exámenes realizados. Por eso tocamos las puertas de sus corazones. Cualquier aporte es una bendición".