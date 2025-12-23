Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Está Argentina y Francia, pero España también es favorita para el Mundial 2026"

"Está Argentina y Francia, pero España también es favorita para el Mundial 2026"

Desde España afirmaron que "no es exagerado" considerar a la 'roja' como gran candidata para ganar el Mundial 2026. ¡Atención a quién pronunció estas palabras!

Por: EFE
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Selección de España en uno de los partidos al Mundial 2026.
Selección de España en uno de los partidos al Mundial 2026.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad