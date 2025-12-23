Carlos Bacca se niega al retiro: rechazaría dinero para que Junior le renueve contrato

Carlos Bacca, uno de los jugadores históricos de Junior de Barranquilla, finaliza su vínculo con el cuadro ‘tiburón’ el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el atacante estaría dispuesto a resignar parte de sus ingresos con tal de seguir en el club.

El experimentado jugador no tuvo participación en el segundo semestre del año, en el que la escuadra ‘currambera’ obtuvo el título de la Liga Betplay 2025-II, y su permanencia en el plantel para la próxima temporada no estaría asegurada si se tiene en cuenta que ahora cada equipo solo podrá inscribir 25 jugadores.

De hecho, los rojiblancos necesitan reforzarse de buena manera para afrontar la Copa Libertadores, motivo por el que los directivos estarían buscando hacer al menos 4 fichajes, según lo manifestó a la prensa el exsenador Fuad Char, máximo accionista de la institución.

Es decir, la nómina no tendría mucho espacio para futbolistas que no aporten o que no estén en buen momento, lo que pondría a Bacca en duda si se tiene en cuenta que este aún no está al 100 % físicamente, según informó el diario El Heraldo, de Barranquilla.



En consecuencia, el veterano delantero habría lanzado su última carta para que su historia en la escuadra atlanticense se siga escribiendo y no quedar sin club en el tramo final de su carrera.



Carlos Bacca se bajaría el sueldo para seguir en Junior

El exartillero de conjuntos como Sevilla de España, Milan de Italia, Brujas de Bélgica, entre otros, estaría “dispuesto a bajarse el salario” para que le renueven contrato, afirmó El Heraldo.

La idea de Bacca es retirarse del fútbol con la camiseta de franjas rojas y blancas, para lo cual espera que los dirigentes le den la posibilidad de hacerle una nueva vinculación, así sea por un monto menor.

Son tantas las ganas del delantero de seguir en el equipo barranquillero que el dinero al que este le estaría dando la espalda no sería poco, pues su rebaja de sueldo sería “considerable”.

Ahora, todo queda en manos de los directivos y del uruguayo Alfredo Arias, entrenador de la plantilla.

Lo cierto es que Junior debe volver pronto a trabajos porque su primero compromiso de 2026 es la Superliga de Colombia frente a Independiente Santa Fe, serie que se llevará a cabo entre el jueves 15 y el miércoles 21 de enero en Barranquilla y Bogotá, respectivamente.