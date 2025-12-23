Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Carlos Bacca se niega al retiro: rechazaría dinero para que Junior le renueve contrato

Carlos Bacca se niega al retiro: rechazaría dinero para que Junior le renueve contrato

El delantero atlanticense de 39 años de edad quiere seguir defendiendo la camiseta rojiblanca, a pesar de que una lesión lo tiene afuera de las canchas.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Carlos Bacca quiere seguir en Junior de Barranquilla en 2026.jpg
Carlos Bacca, dispuesto a seguir en Junior de Barranquilla.
Foto: @goleador70.

Publicidad

Publicidad

Publicidad