Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Batalla campal en partido del fútbol colombiano; puños, patadas, empujones y más

Batalla campal en partido del fútbol colombiano; puños, patadas, empujones y más

Polémica situación se vivió en duelo del fútbol colombiano, en el marco por la gran final de la Liga de fútbol del Atlántico. Terminaron a los golpes y más.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
Pelea entre jugadores de Barranquilla FC y Caimanes, por la Liga de Fútbol del Atlántico.
Pelea entre jugadores de Barranquilla FC y Caimanes, por la Liga de Fútbol del Atlántico.
Foto: Pantallazo de X.

