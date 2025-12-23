Batalla campal en partido del fútbol colombiano; puños, patadas, empujones y más

Polémica situación se vivió en el fútbol atlanticense, tras batalla campal, una vez finalizó el duelo entre Caimanes y Barranquilla FC, correspondiente a la gran final del certamen local.

Y es que, luego del último cobro en la tanda de penaltis que le dio el título a los ‘reptiles’; inmediatamente los jugadores campeones corrieron por todo el terreno de juego para festejar el campeonato en la Liga de fútbol del Atlántico.

No obstante, mientras procedían a celebrar; los futbolistas de Barranquilla FC irrumpieron la ‘fiesta’ de Caimanes, protagonizando una fuerte pelea en la mitad del estadio donde se diputó el compromiso.

Puños, patadas, empujones y más fue lo que quedó registrado en video, durante la batalla campal que protagonizaron jugadores de ambos equipos. Es más, fue tan complejo lo que pasó finalizada la gran final, que no se pudieron realizar los actos de entrega de medallas y demás, ni para el campeón, ni tampoco para el subcampeón.



En pelea terminó el juego entre Caimanes y Barranquilla FC por la Liga de Fútbol del Atlántico, en su categoría 2009. Ante los hechos sucedidos no se hizo entrega de las medallas al campeón y subcampeon. Vergonzoso. pic.twitter.com/rOTz5XQtp9 — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) December 22, 2025

Evidentemente, las redes sociales no perdonaron y solo fue cuestión de horas para que dicho video se viralizara, generando todo tipo de reacciones y comentarios.