Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Internacional de Bogotá se sigue armando: confirmó a su tercer fichaje para el 2026

Internacional de Bogotá se sigue armando: confirmó a su tercer fichaje para el 2026

Después de haber hecho oficial las llegadas de Larry Vásquez y el entrenador, Ricardo Valiño, Internacional de Bogotá anunció a un nuevo jugador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Escudo oficial de Internacional de Bogotá, nuevo equipo del fútbol colombiano
Escudo oficial de Internacional de Bogotá, nuevo equipo del fútbol colombiano
Twitter de Internacional de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad