Internacional de Bogotá se sigue armando: confirmó a su tercer fichaje para el 2026

El fútbol colombiano tendrá varios cambios en el 2026. Además de los descensos de Envigado y Unión Magdalena, y los ascensos de Jaguares y Cúcuta Deportivo, habrá un nuevo nombre en la tabla de posiciones. La Equidad no se seguirá llamando así, sino Internacional de Bogotá, dando inicio a un proyecto que promete resultados, protagonismo y buen fútbol.

Con la finalidad de que así sea, ha venido armando una nómina con la que espera competir, empezando por la presentación de su nuevo entrenador. El argentino Ricardo Valiño tomará las riendas de la escuadra capitalina, luego de haber liderado procesos en equipos de México como C.F. Mérida, Lobos BUAP, Puebla, Celaya, Zacatepec, Atlético Morelia y Club Tijuana.

Pero no es la única cara nueva que han presentado. El experimentado mediocampista, Larry Vásquez, también se une a Internacional de Bogotá, tras haber debutado en Academia y estar en Llaneros, Patriotas Boyacá, Tigres UANL de México, América de Cali, Deportes Tolima, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Amazonas FC en Brasil. Y los anuncios del equipo siguen.

"Internacional de Bogotá le da la bienvenida a Facundo Boné, atacante uruguayo de 30 años que llega para reforzar nuestro frente de ataque. Facundo nació el 16 de noviembre de 1995 en Colonia del Sacramento, Uruguay, mide aproximadamente 1.76 metros y juega principalmente como extremo", dieron a conocer a través de un comunicado en su página web oficial.



Facundo Boné, jugador de Deportivo Pasto, se lamenta por el mal presente en la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

Justo antes de presentar su trayectoria. "Comenzó su carrera profesional en el Centro Atlético Fénix de Uruguay, donde debutó el 21 de abril de 2014 contra Peñarol y marcó sus primeros goles. Posteriormente, pasó por River Plate (Uruguay) y tuvo una experiencia en Brasil con Vila Nova antes de llegar por primera vez a Colombia con Deportivo Pasto en 2022", añadieron.

"Facudo Boné también militó en Deportes Tolima entre 2023 y 2024 y regresó al Deportivo Pasto para la temporada 2025. Ha demostrado su capacidad ofensiva y versatilidad en ataque, jugando tanto de delantero como de extremo, lo que lo convierte en una pieza importante para seguir potenciando nuestra línea ofensiva. Llega a aportar goles y calidad", sentenciaron.