Ingrid Guerra: la delantera del Cali que se inspira en Mayra Ramírez y Cristiano Ronaldo

"Cuando uno está tranquilo, salen las cosas bien", y por el momento, a Ingrid Guerra todo le va de maravilla. La delantera del Deportivo Cali fue la gran figura de su equipo en la final de ida de la Liga femenina 2024 contra Santa Fe, triunfo 2-1 de los verdiblancos, y ahora para la definición en el estadio El Campín, está preparada para guiar con sus goles a las 'azucareras' hacia su segunda estrella.

Una de las fortalezas de la oriunda de Policarpa, en el departamento de Nariño, es su juego aéreo y por esa vía marcó un golazo en el Palmaseca frente a las 'leonas'. Se declara admiradora de Cristiano Ronaldo, "quien ha hecho unos goles increíbles" de cabeza, y en el fútbol colombiano sigue de cerca a Dayro Moreno, al cual define como un "jugador muy inteligente".

También se deleita con la "velocidad y fuerza" que impone en cada juego Mayra Ramírez, quien hoy día brilla en el Chelsea y en la Selección Colombia femenina.

"Cristiano Ronaldo es un jugador demasiado importante en el mundo del fútbol, ha hecho goles increíbles, es mi ídolo y lo admiro mucho. Gracias a Dios pude definir un gol de una buena manera después del gran centro de mi compañera", expresó la artillera en charla exclusiva con Gol Caracol.

Ingrid repite final con el Cali, ya que estuvo en la plantilla campeona del 2021, que precisamente derrotó a Santa Fe. Ahora se muestra más madura, con experiencia tras su paso por el fútbol de Brasil con el Atlético Mineiro y allí tuvo la oportunidad de estar con un par de compatriotas como Manuela Pavi y Jorelyn Carabalí.

"Quiero luchar por el título, por la estrella, levantar la copa. Hacer un excelente trabajo y llegar a la Libertadores y con la ayuda de Dios ganarla. Marcar muchos goles, en lo individual", esas fueron las palabras de la delantera 'azucarera' antes de iniciar la temporada a este portal y ahora más que nunca buscará cumplir con lo cometido.

No se imagina una partido sin su balaca

Desde un tiempo determinado para acá, Ingrid Jobana Guerra Meneses no prevé un partido sin un elemento esencial, se podría decir que es una su cábala, la que le da otro impulso; es su fiel compañera de batallas: su balaca de color blanco.

"Con ella empecé a entrenar desde que tengo 14 años y me siento bien, me da confianza. Si juego sin ella algo me haría falta, sería como jugar sin medias o sin canilleras, creo que me acostumbré", sostuvo la número '18' del Deportivo Cali.

Ingrid Guerra junto a Manuela Pavi y otras jugadoras del Cali. @DeportivoCalifemenino

Una nueva final de Santa Fe vs. Cali en El Campín, ¿le costará al equipo 'azucarero' el ambiente hostil por ser visitante?

"Gracias a Dios disputamos una nueva final. Pienso que estamos trabajando de una buena manera para que se vea reflejado en la cancha. Este equipo pienso que ha sacado resultados importantes, nos ha ido demasiado bien en Bogotá y esperamos que sigamos así".

¿En qué ha cambiado esa Ingrid Guerra que estuvo en la final del 2021 y ahora ante esta nueva final por Liga colombiana?

"Ahora tengo un poco más de experiencia, madurez para afrontar estos partidos de las finales; ahora soy demasiado veloz, tengo más tranquilidad dentro del campo y frente al arco. Gracias a Dios a repetir final y a hacerlo de la mejor manera".

¿Entrena mucho el juego aéreo, ha hecho buenos goles de el cabeza?

"Una delantera siempre tiene que entrenar su definición, sea con la izquierda, derecha o en el cabeceo. Gracias a Dios me llegó un excelente centro, que pude resolver de la mejor manera".

Este Cali ha ido de menos a más en la Liga colombiana femenina, ¿cuál es la clave del éxito?

"Hemos sido resilientes, hemos tenido muchas lesionadas pero nunca ha sido un impedimento para dar lo mejor de nosotras. Partido a partido hemos venido haciendo las cosas bien, cada vez que nos íbamos conociendo más dentro del campo, íbamos mejorando poco a poco".

Jugadoras del Cali femenino festejando contra Santa Fe, por la final de ida en la Liga. Foto: X de @CaliFemenino.

¿Qué es lo que más le pide Jhon Albert Ortiz a este Cali finalista?

"Que tengamos la calma, que iniciemos jugando para poder hacer lo que hemos trabajado en esta semana y bueno, la oportunidad que tengamos tenemos que meterla para estar un poco más tranquilas. Tenemos que ganar sí o sí para poder traernos el título para Cali".

Su experiencia en el fútbol de Brasil con Atlético Mineiro

Ingrid Guerra estuvo en el fútbol brasileño en el 2023, y si bien es una liga rentable, decidió volver al país y vestir los colores de las 'azucareras'.

"El fútbol brasilero es muy interesante, tiene jugadoras demasiado técnicas, que en cualquier momento te pueden repuntar. Hay que tener demasiada concentración, fue una muy buena experiencia".

¿Por qué decidió volver al fútbol colombiano, al Cali?

"Tenía renovación, pero tuve demasiadas situaciones en el exterior, creo que la que más me obligó es que no vine a Colombia cuando mi bisabuelo murió, y no pude venir a su entierro. Yo creo que esa fue la parte más profunda que tuve para volver. En Brasil hay una estabilidad, nosotros llegamos y vimos el apoyo, nos hablaban de plazos de tres o cuatro años. Allá hay equipos que se mentalizan de aquí a cinco años siendo campeonas".

Por supuesto que como todas las futbolistas que militan en la Liga femenina de nuestro país, la talentosa artillera sueña con volver a vestirse con la 'amarilla, azul y roja'. Trabajará arduamente para lograrlo.