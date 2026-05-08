Internacional de Bogotá vs. Nacional, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver, POR TV, el duelo de Liga

Este sábado 9 de mayo, Atlético Nacional visitará a Internacional de Bogotá, por el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final, por la Liga BetPlay I-2026.

Este encuentro, que estaba estipulado jugarse inicialmente en el estadio Nemesio Camacho El Campín; ahora se llevará a cabo en el estadio Metroplitano de Techo, sin la presencia de afición visitante, por lo que los fanáticos 'verdolagas' no podrán asistir al escenario deportivo con nada alusivo al equipo paisa.



¿A qué hora y por dónde ver, EN VIVO, Internacional de Bogotá vs. Nacional?

El partido entre capitaqlinos y antioqueños se jugará este sábado, a las 4:00 p.m. (hora local). Además, tendrá transmisión de Win +.

Cabe destacar que estas llaves son ida y vuelta; el compromiso definitivo se disputará la otra semana en territorio paisa.



Duelo de titanes

El Atlético Nacional terminó líder de la fase regular del torneo con 40 puntos, pero viene de perder sus dos últimos partidos, ante Once Caldas y Pereira, por lo que buscará levantar cabeza en su visita al Internacional.



El entrenador de los verdolagas, Diego Arias, recuperará al creativo Juan Manuel Rengifo, quien volverá a las canchas tras cumplir una jornada de sanción en la derrota 1-0 ante Once Caldas.

Publicidad

Igualmente tendrá a todas sus figuras, incluidos los internacionales colombianos David Ospina, Andrés Román, William Tesillo, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Marlos Moreno y Alfredo Morelos, así como al lateral argentino Milton Casco y el extremo venezolano Eduard Bello.

Internacional, por su parte, viene de caer 3-1 con Independiente Santa Fe y en las últimas semanas su rendimiento cayó, por lo que deberá jugar su mejor partido del semestre para sacar ventaja y soñar con la clasificación.

Publicidad

El equipo bogotano, dirigido por el argentino Ricardo Valiño, tendrá como principales cartas al central argentino Agustín Irazoque, al creativo uruguayo Facundo Boné y al extremo Ian Carlo Poveda.