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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Internacional de Bogotá vs. Nacional, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver, POR TV, el duelo de Liga

Internacional de Bogotá vs. Nacional, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver, POR TV, el duelo de Liga

Este sábado, capitalinos y antioqueños se medirán en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final, en la Liga BetPlay.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Atlético Nacional se enfrenta a Internacional de Bogotá en los cuartos de final.
Atlético Nacional se enfrenta a Internacional de Bogotá en los cuartos de final.
Colprensa

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