Colombia femenina Sub-17 vs Venezuela, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el juego por cupo al Mundial

La Selección Colombia femenina Sub-17 tendrá este sábado la oportunidad de clasificar al Mundial de la categoría cuando enfrente a Venezuela, en su última salida en el Sudamericano. Por supuesto que este partido lo podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol, en la plataforma de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Las dirigidas por Carlos Panigua buscarán cerrar su participación en el certamen de la Conmebol, que se disputa en tierras paraguayas, con el tiquete en el bolsillo para Marruecos 2026. La 'tricolor' juvenil no clasificó a las semifinales del torneo y pelear por el título, por el ítem de los duelos directos con respecto a Chile y Argentina, pese a haber vencido 3-0 a Paraguay.

Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026 - Foto: Conmebol

Por el lado de la 'vinotinto' viene de caer 1-0 frente a la 'albiceleste' en las 'semis', por lo que deberá jugar el repechaje contra la 'amarilla' por ese cupo a la Copa del Mundo Sub-17 en territorio marroquí. Brasil y Argentina, escuadras que jugarán la final, ya tienen su lugar en la importante cita futbolística.



"Con el cuerpo técnico hemos analizado a Venezuela; es un gran equipo. Sabemos que tácticamente nos ofrece muchas cosas. Hemos venido trabajando durante toda la semana y saldremos a dar todo en el partido", esas fueron las palabras de Sofía Prieto, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-17 a los medios oficiales de la FCF.

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El otro duelo de los 'play-offs' lo disputarán Chile y Ecuador. Las 'australes' perdieron con la 'canarinha' en las semifinales desde el punto blanco de penalti por 5-3, luego del empate a dos goles en el tiempo reglamentario.



Selección Colombia femenina Sub-17 vs. Venezuela, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE