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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia femenina Sub-17 vs Venezuela, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el juego por cupo al Mundial

Colombia femenina Sub-17 vs Venezuela, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el juego por cupo al Mundial

Este sábado, la Selección Colombia femenina Sub-17 se juega la opción de estar en el Mundial de Marruecos cuando enfrente a la 'vinotinto'. ¡Agéndese con este partido EN VIVO por Gol Caracol y DITU!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de may, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-17 enfrenta a Venezuela por un cupo al Mundial de Marruecos.
La Selección Colombia femenina Sub-17 enfrenta a Venezuela por un cupo al Mundial de Marruecos.
Foto: X de @FCFSeleccionCol

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