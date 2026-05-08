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Gol Caracol  / Trascendental decisión con el estadio de la gran final del Mundial 2026; ¡es oficial!

Trascendental decisión con el estadio de la gran final del Mundial 2026; ¡es oficial!

Reveladores informaciones llegan desde territorio norteamericano, donde se refirieron a última decisión que tomaron con el estadio de la final, a solo días del inicio del Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
MetLife, estadio de la gran final del Mundial de 2026.
MetLife, estadio de la gran final del Mundial de 2026.
Foto: AFP.

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