Partidos EN VIVO HOY 20 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario del Mundial 2026 indica que hay acción en los grupos E y F, con Países Bajos, Suecia, Ecuador y Japón como protagonistas.

Además, en la pantalla de Gol Caracol, Ditu y en este portal podrá ver EN VIVO el duelo entre Alemania y Costa de Marfil, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 20 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, sábado 20 de junio del 2026: