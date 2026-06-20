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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 20 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 20 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 20 de junio, con acción en el grupo E y F del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Selección de Alemania
Celebración de la Selección de Alemania
AFP

Este sábado, el calendario del Mundial 2026 indica que hay acción en los grupos E y F, con Países Bajos, Suecia, Ecuador y Japón como protagonistas.

Además, en la pantalla de Gol Caracol, Ditu y en este portal podrá ver EN VIVO el duelo entre Alemania y Costa de Marfil, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Raphinha en duelo frente a Haití, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Raphinha, con alarmas encendidas en Brasil; salió lesionado contra Haití y ya preocupa

Neymar, figura de la Selección Brasil, se recupera de una lesión en el Mundial 2026
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Neymar ya tiene fecha y rival para su debut en el Mundial 2026, con Brasil; Ancelotti lo confirmó

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 20 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, sábado 20 de junio del 2026:

HoraPartidoCanales
12:00 p. m.Holanda vs SueciaDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video.
3:00 p. m.Alemania vs Costa de MarfilCaracol Televisión, Gol Caracol, www.golcaracol.com y DITU.
7:00 p. m.Ecuador vs CurazaoDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ Premium.
11:00 p. m.Túnez vs JapónDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video.
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