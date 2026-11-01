Jackson Martínez, el salvador del Medellín; vea su gol contra Alianza Valledupar

Independiente Medellín superó a Alianza Valledupar en el fútbol profesional colombiano con un agónico gol de Jackson Martínez, quien debutó este domingo.

A los 87 minutos, John Montaño remató de media distancia, la pelota pegó en el poste y en el rebote 'Chachacha' anotó. El juez de línea declaró fuera de juego, pero el VAR revisó y lo validó.

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Vea el gol de Jackson Martínez:

⚽🔴🔵 ¡APARECIÓ EL ‘CHA CHA CHA’! Jackson Martínez cazó el rebote y mandó el balón al fondo de la red para darle la ventaja al Medellín frente a Alianza Valledupar. ¡Regreso soñado! 🔥👏 #LALIGAxWIN pic.twitter.com/qquUUhm4K5 — Win Sports (@WinSportsTV) November 2, 2026