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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jackson Martínez, el salvador del Medellín; vea su gol contra Alianza Valledupar

Jackson Martínez, el salvador del Medellín; vea su gol contra Alianza Valledupar

El delantero Jackson Martínez volvió a las canchas después de seis años de ausencia y debutó con gol en Independiente Medellín vs. Alianza Valledupar. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Jackson Martínez, delantero del Medellín.
Jackson Martínez, delantero del Medellín.
Captura pantalla.

Independiente Medellín superó a Alianza Valledupar en el fútbol profesional colombiano con un agónico gol de Jackson Martínez, quien debutó este domingo.

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A los 87 minutos, John Montaño remató de media distancia, la pelota pegó en el poste y en el rebote 'Chachacha' anotó. El juez de línea declaró fuera de juego, pero el VAR revisó y lo validó.

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