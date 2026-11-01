Jackson Martínez volvió a jugar tras seis años; recibió la cinta de capitán en el Medellín

Independiente Medellín está urgido de delanteros y de goles para esta Liga BetPlay 2026-II, y apareció la opción de Jackson Martínez, quien salió del retiro y fue presentado hace varias semanas como refuerzo del equipo ‘poderoso’.

Desde el 27 de julio del 2020, el experimentado ‘Cha cha chá’ no disputaba un partido oficial como profesional, pero este domingo 1 de noviembre de 2026, lo volvió a hacer.

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Al minuto 55, el técnico Amaranto Perea lo envió a la cancha para ocupar el lugar de Yony González, y hubo aplausos de los hinchas del Medellín en el estadio Atanasio Girardot, tras volver a la acción luego de más de seis años.

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Además, en el ingreso de Jackson Martínez al terreno de juego, le entregaron la cinta de capitán del DIM.



Así fue el regreso de Jackson Martínez con el Medellín: