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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jackson Martínez volvió a jugar tras seis años; recibió la cinta de capitán en el Medellín

Jackson Martínez volvió a jugar tras seis años; recibió la cinta de capitán en el Medellín

El delantero Jackson Martínez se estrenó con Independiente Medellín, este domingo, tras salir del retiro y volver al equipo del que es hincha.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Jackson Martínez Medellín
Jackson Martínez volviendo a jugar con Medellín
Transmisión

Independiente Medellín está urgido de delanteros y de goles para esta Liga BetPlay 2026-II, y apareció la opción de Jackson Martínez, quien salió del retiro y fue presentado hace varias semanas como refuerzo del equipo ‘poderoso’.

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Desde el 27 de julio del 2020, el experimentado ‘Cha cha chá’ no disputaba un partido oficial como profesional, pero este domingo 1 de noviembre de 2026, lo volvió a hacer.

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Al minuto 55, el técnico Amaranto Perea lo envió a la cancha para ocupar el lugar de Yony González, y hubo aplausos de los hinchas del Medellín en el estadio Atanasio Girardot, tras volver a la acción luego de más de seis años.

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Además, en el ingreso de Jackson Martínez al terreno de juego, le entregaron la cinta de capitán del DIM.

Así fue el regreso de Jackson Martínez con el Medellín:

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