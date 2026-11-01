Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 2-1 Alianza Valledupar

El Atanasio Girardot pasó de los chiflidos a cánticos de jubilo por cuenta del gol 'in extremis' de Jackson Martínez, quien se estrenó luego de seis años de ausencia y le dio una necesitada victoria al 'poderoso' de la montaña. Con el 2-1 sobre Alianza Valledupar, los dirigidos por Amaranto Perea sigue con vida con miras a ingresar a los playoffs.

Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

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Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas

Llaneros 3-2 Junior

Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó

Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar

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Lunes 2 de noviembre

Águilas Doradas vs. Fortaleza

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional



Martes 3 de noviembre

Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima

Deportivo Pasto vs. Jaguares

Miércoles 4 de noviembre

Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe

Millonarios vs. América de Cali

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026