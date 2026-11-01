Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 2-1 Alianza Valledupar

El Atanasio Girardot pasó de los chiflidos a cánticos de jubilo por cuenta del gol 'in extremis' de Jackson Martínez, quien se estrenó luego de seis años de ausencia y le dio una necesitada victoria al 'poderoso' de la montaña. Con el 2-1 sobre Alianza Valledupar, los dirigidos por Amaranto Perea sigue con vida con miras a ingresar a los playoffs.
Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
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Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas
Llaneros 3-2 Junior
Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó
Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar
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Lunes 2 de noviembre
Águilas Doradas vs. Fortaleza
Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional
Martes 3 de noviembre
Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima
Deportivo Pasto vs. Jaguares
Miércoles 4 de noviembre
Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe
Millonarios vs. América de Cali
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|PUNTOS
|1
|Atl. Nacional
|16
|11
|2
|3
|+19
|35
|2
|América
|16
|10
|4
|2
|+19
|34
|3
|Dep. Cali
|17
|9
|6
|2
|+16
|33
|4
|Bucaramanga
|16
|7
|7
|2
|+9
|28
|5
|Santa Fe
|16
|8
|4
|4
|+6
|28
|6
|Millonarios
|16
|6
|8
|2
|+10
|26
|7
|Ind. Medellín
|17
|8
|2
|7
|0
|26
|8
|Once Caldas
|17
|6
|6
|5
|+3
|24
|9
|Águilas Doradas
|16
|5
|7
|4
|+1
|22
|10
|Cúcuta
|16
|6
|3
|7
|-6
|21
|11
|Tolima
|16
|5
|5
|6
|-1
|20
|12
|Inter de Bogotá
|17
|4
|8
|5
|-2
|20
|13
|Llaneros
|17
|6
|2
|9
|-4
|20
|14
|Alianza Valledupar
|17
|5
|3
|9
|-12
|18
|15
|Deportivo Pereira
|16
|3
|8
|5
|-7
|17
|16
|Junior Barranquilla
|17
|3
|7
|7
|-4
|16
|17
|Boyacá Chicó
|17
|4
|4
|9
|-15
|16
|18
|Jaguares
|16
|3
|4
|9
|-12
|13
|19
|Fortaleza
|16
|1
|9
|6
|-7
|12
|20
|Dep. Pasto
|16
|3
|3
|10
|-13
|12