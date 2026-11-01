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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 2-1 Alianza Valledupar

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 2-1 Alianza Valledupar

Este domingo, en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín venció a Alianza Valledupar y se mantiene con vida para clasificar a los playoffs del fútbol colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Medellín vs. Alianza Valledupar.
Medellín vs. Alianza Valledupar.
COLPRENSA.

El Atanasio Girardot pasó de los chiflidos a cánticos de jubilo por cuenta del gol 'in extremis' de Jackson Martínez, quien se estrenó luego de seis años de ausencia y le dio una necesitada victoria al 'poderoso' de la montaña. Con el 2-1 sobre Alianza Valledupar, los dirigidos por Amaranto Perea sigue con vida con miras a ingresar a los playoffs.

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Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

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Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas
Llaneros 3-2 Junior
Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó
Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar

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Lunes 2 de noviembre
Águilas Doradas vs. Fortaleza
Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional

Martes 3 de noviembre
Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima
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Miércoles 4 de noviembre
Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe
Millonarios vs. América de Cali

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGPUNTOS
1Atl. Nacional161123+1935
2América161042+1934
3Dep. Cali17962+1633
4Bucaramanga16772+928
5Santa Fe16844+628
6Millonarios16682+1026
7Ind. Medellín17827026
8Once Caldas17665+324
9Águilas Doradas16574+122
10Cúcuta16637-621
11Tolima16556-120
12Inter de Bogotá17485-220
13Llaneros17629-420
14Alianza Valledupar17539-1218
15Deportivo Pereira16385-717
16Junior Barranquilla17377-416
17Boyacá Chicó17449-1516
18Jaguares16349-1213
19Fortaleza16196-712
20Dep. Pasto163310-1312
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