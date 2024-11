James Aguirre 'da la cara' luego de protagonizar polémica contra América de Cali, por Liga

Este domingo 25 de noviembre, el América de Cali recibió al Once Caldas por la segunda jornada del grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024-II, en un partido vital para sumar unidades y no caer en lo más bajo de la tabla en busca del título de campeón en este segundo semestre.

A pesar de que los locales eran los vallecaucanos, no pudieron mostrar su mejor juego y no pasaron del empate a uno con el 'blanco blanco', siendo relegados a la última casilla del grupo B. En medio del importante encuentro se dio un polémico momento con el guardameta de Once Caldas, James Aguirre, quién protagonizó una discusión con un recogepelotas de la escuadra 'escarlata'.

En diálogo con el programa 'Blog Deportivo', de Blu Radio, James Aguirre fue cuestionado sobre el polémico momento que vivió con el recogebolas vallecaucano en el final del partido, explicando el motivo de su molestia y asegurando que siente decepcionado por cómo se le está inculcando el juego sucio a las nuevas generaciones.

"Sabíamos que el partido iba a ser difícil, pero muchas veces te tildan de que quieres hacer tiempo, aunque la gente no entiende el contexto de lo que pasó, de cuál fue la situación que sucedió al minuto 85. Yo creo que hay que respetar, independientemente de las religiones y las creencias de cada uno. Con mucha humildad, uno tiene su Cristo, que para mí representa mucho. Como siempre, lo llevo junto con una oración que es parte de mi creencia. En el momento del partido, veo que el recogepelotas mete la mano, coge el Cristo, lo pisa y lo tira atrás. Yo ya tenía amarilla, estaba condicionado, y me tocó llamar al árbitro. Él estaba un poco molesto porque no entendía lo que estaba pasando, y ya cuando le explico, me dice que son cosas que no pueden pasar y me devuelven el Cristo", dijo de entrada a la mesa de periodistas.

Aguirre continuó sus declaraciones entendiendo que la situación va más allá del recogepelotas y analizó: "Son recogebolas bolas que muchas veces son de la categoría Sub-20 o son jugadores jóvenes. ¿Qué le estamos mostrando a ellos para el fútbol colombiano como respeto? Hay que jugar y hay que hacer las cosas en la cancha, tirar lo que estábamos haciendo nosotros en franca lid, tranquilos, tratando de sacar el partido adelante".

Acción de juego en el duelo entre América vs. Once Caldas, por la Liga BetPlay. Foto: X de América.

Cabe destacar que el golero fue fuertemente criticado en redes sociales por algunas personas que determinaron que se aprovechó de la situación para hacer tiempo, a lo que el propio James Aguirre afirmó: "En ningún momento yo pedí que el médico me atendiera o quemar tiempo por X o Y motivo. Yo simplemente estaba exigiendo que me devolvieran algo que es mío y que no estaba haciendo ningún daño. Se trataba de que me respetaran y de algo que para mí es muy importante".

Vea acá el video en cuestión:

Con este empate a uno, el América de Cali suma una igualdad y una derrota en lo que va de los cuadrangulares finales, acumulando un punto, debido a la caída 1-0 en Barranquilla contra Junior . Por su parte, Once Caldas firmó su segundo empate en línea, luego de igualar sin goles en Manizales contra Deportes Tolima, por la primera jornada.

En la próxima jornada, los 'diablos rojos' visitarán Ibagué para medirse frente a Deportes Tolima, que es el actual líder del grupo B, superando al Junior de Barranquilla por tan solo un punto. Del otro lado, Once Caldas se medirá frente a los costeños en suelo barranquillero, en lo que será un difícil duelo para la escuadra de Dayro Moreno .

Por último, el que fue elegido mejor jugador del duelo frente al América de Cali examinó lo que sigue para la escuadra de Manizales: "No podemos regalar puntos de local. Ahora viene Junior, y tenemos que sumar sí o sí. Sabemos que solo nos sirve la victoria. Lo que hemos hecho como equipo durante todo el año nos ha mantenido entre los mejores 8. Hemos hecho partidos muy buenos, y lo que el equipo está reflejando en estos momentos, si bien no siempre se gana, es que somos un equipo difícil. Queremos demostrar que tenemos con qué llegar a la final".

Ácción de juego entre América y Once Caldas, por Liga BetPlay Foto: Once Caldas