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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez peleó el balón y fue clave en gol de Elías Cabrera, en Inter de Bogotá vs. Nacional

James Rodríguez peleó el balón y fue clave en gol de Elías Cabrera, en Inter de Bogotá vs. Nacional

Atlético Nacional se puso en ventaja sobre Inter de Bogotá con un golazo de Elías Cabrera de media distancia. James Rodríguez mostró sacrificio en el inicio de la jugada. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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James Rodríguez ingresó a los 60 minutos.
James Rodríguez ingresó a los 60 minutos.
COLPRENSA.

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Inter de Bogotá y Atlético Nacional se enfrentaron por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. Los 'verdolagas' marcaron el segundo en su cuenta con un golazo del argentino Elías Cabrera. La jugada tuvo un sello de sacrificio de James Rodríguez.

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A los 63 minutos, James recibió una pelota, controló mal y tuvo que estirar la pierna y desde el piso lanzar un pase que luego terminó en los pies de Cabrera quién desenfundó un potente derechazo y metió la pelota en el angulo.

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