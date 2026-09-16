James Rodríguez peleó el balón y fue clave en gol de Elías Cabrera, en Inter de Bogotá vs. Nacional

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, Inter de Bogotá y Atlético Nacional se enfrentaron por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. Los 'verdolagas' marcaron el segundo en su cuenta con un golazo del argentino Elías Cabrera. La jugada tuvo un sello de sacrificio de James Rodríguez.

A los 63 minutos, James recibió una pelota, controló mal y tuvo que estirar la pierna y desde el piso lanzar un pase que luego terminó en los pies de Cabrera quién desenfundó un potente derechazo y metió la pelota en el angulo.

Vea el gol de Elías Cabrera:

🟢 ¡Golazo de Cabrera! ¡Luchó James, tocó Morelos y definió Elías para poner el 2-1 a favor de Nacional!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/GtzT3IUsy3 — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026