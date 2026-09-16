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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juventus vs. NEC Nijmegen, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Europa League

Juventus vs. NEC Nijmegen, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Europa League

Este jueves, Juventus se estrena en la Europa League contra el NEC Nijmegen, equipo que no participa en competencias europeas desde 2009. Nueva oportunidad para Jhon Lucumío y Juan David Cabal con los bianconeri.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Jhon Lucumí en la formación de Juventus.
Jhon Lucumí en la formación de Juventus.
Foto: AFP

La Juventus vuelve a la acción europea y lo hace para iniciar su camino en la Europa League. En esta oportunidad, el conjunto italiano se enfrentará al NEC Nijmegen en la fase de grupos, en un partido que se disputará este jueves en el Allianz Stadium a partir de las 2:00 p.m. (hora Colombia). Ambos equipos buscarán comenzar su participación en el torneo con una victoria.

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La Juventus llega con buenos antecedentes en competiciones europeas, pues ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos en este tipo de torneos, con un empate y una derrota. De hecho, consiguió en ese corto periodo la misma cantidad de triunfos que había registrado en sus 17 encuentros europeos anteriores, en los que acumuló cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas.

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Enfrente tendrá a un rival poco conocido para el conjunto italiano. El NEC Nijmegen es un equipo de Países Bajos que compite en la Eredivisie, campeonato en el que actualmente ocupa la décima posición con 10 puntos después de seis jornadas disputadas.

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El encuentro también marcará una nueva experiencia europea para Luciano Spalletti. La Juventus será el quinto club dirigido por el entrenador italiano que dispute la Liga Europa desde la temporada 2009/10, después de sus etapas al frente del Zenit de San Petersburgo, la Roma, el Inter de Milán y el Napoli. Spalletti cuenta con un registro destacado en la fase de grupos del certamen, ya que solamente ha perdido dos de los 18 partidos que ha dirigido en esta instancia: suma 12 victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Uno de los jugadores a seguir será Randal Kolo Muani, quien atraviesa un buen momento en el ámbito continental. El delantero francés ha participado directamente en seis goles durante sus últimas siete apariciones en competiciones europeas de clubes, con cuatro tantos y dos asistencias. Su producción reciente contrasta con sus primeros 25 partidos europeos, en los que apenas intervino en tres goles, todos ellos convertidos por él mismo.

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Hora y dónde ver Juventus vs. NEC Nijmegen

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Fecha: jueves 17 de septiembre.
Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Allianz Stadium, en Turín.
Transmisión: ESPN.

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