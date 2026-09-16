Santa Fe vs. Millonarios, EN VIVO HOY: hora y dónde ver por TV la semifinal de Liga Femenina 2026

Se viene un clásico bogotano en la Liga Femenina 2026. Santa Fe y Millonarios rivalizarán este jueves 17 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín en lo que será el ‘primer round’ por las semifinales.

Será un compromiso especial entre ‘leonas’ y ‘embajadoras’, debido a que será la primera vez que rivalicen en este tipo de instancia del balompié femenino de nuestro país, y la segunda en que midan fuerzas en los populares ‘mata-mata’. Antes lo habían hecho, pero en cuartos de final, saliendo como ganadoras las azules en la tanda de penaltis; esto último fue en la Liga del 2019.

Presentes distintos

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Por el lado de Santa Fe apelará a su gallardía para dar ese primer paso en pro de una nueva final. Las dirigidas por Omar Ramírez, que no han mostrado su mejor fútbol, están acostumbradas a jugar este tipo de encuentros definitivos, y además, tienen el plus de que auspiciarán de local y contarán con el aliento de su hinchada.



Santa Fe recibe a Millonarios por la ida de las semifinales de la Liga BetPlay 2026. Foto oficial de Santa Fe femenino

Las ‘leonas’ han disputado las dos últimas finales del torneo, perdiendo en ambas definiciones con el Deportivo Cali.

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Mientras que las de Millonarios son ‘novatas’ en las semifinales, pero apostarán al buen momento y a la regularidad que han mantenido a lo largo del certamen, para conseguir un resultado positivo de cara a la vuelta del fin de semana. Las conducidas por Angie Vega confían en su grata actualidad para imponerse este jueves.

Las convocadas de Santa Fe femenino para este duelo:

Arqueras: Wendy Martínez, Melany Díaz.

Wendy Martínez, Melany Díaz. Defensoras: Andrea Pérez, Cristina Motta, Katherine Valbuena, Sophia Posada, Laura Tovar, Sofía Valencia.

Andrea Pérez, Cristina Motta, Katherine Valbuena, Sophia Posada, Laura Tovar, Sofía Valencia. Centrocampistas: Gabriela Huertas, Isis De La Cruz, Micheel Baldallo, Karen Hernández, Tahicelis Marcano, Sofía Castañeda.

Gabriela Huertas, Isis De La Cruz, Micheel Baldallo, Karen Hernández, Tahicelis Marcano, Sofía Castañeda. Delanteras: Mariana Zamorano, Francelis Graterol, Natalia Orozco, Daniela Garavito, Mariana Cabrera.

Mariana Zamorano, Francelis Graterol, Natalia Orozco, Daniela Garavito, Mariana Cabrera. DT: Omar Ramírez.



Liana Salazar, figura de Millonarios femenino. Foto oficial de Millonarios femenino

Las convocadas de Millonarios femenino para el compromiso:

Arqueras: Daniela Gamboa, Saray Rodríguez.

Daniela Gamboa, Saray Rodríguez. Defensoras: Alejandra Aroca, Elizabeth Carabalí, Laura Tamayo, Slendy Quintero, Mariana Benavides.

Alejandra Aroca, Elizabeth Carabalí, Laura Tamayo, Slendy Quintero, Mariana Benavides. Centrocampistas: Laura Bolaño, Melissa Herrera, Isabella Sánchez, Angie Castañeda, Liana Salazar, Ledys Caro.

Laura Bolaño, Melissa Herrera, Isabella Sánchez, Angie Castañeda, Liana Salazar, Ledys Caro. Delanteras: Diana Celis, Lina Gómez, Karina Valencia, Kelly Restrepo, Eudis Garrido.

Diana Celis, Lina Gómez, Karina Valencia, Kelly Restrepo, Eudis Garrido. DT: Angie Vega.

Santa Fe vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver EN VIVO por TV la semifinal de Liga Femenina 2026

Día: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. Jornada: partido de ida de semifinales.

partido de ida de semifinales. Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Nemesio Camacho El Campín (Bogotá). Transmisión por TV: Señal Colombia.

Señal Colombia. ONLINE: www.golcaracol.com