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Gol Caracol  / Vea el gol 100 de Lionel Messi con Inter Miami; superó y dejó retratado a Willer Ditta

Vea el gol 100 de Lionel Messi con Inter Miami; superó y dejó retratado a Willer Ditta

Este miércoles, en la Champions Cup, Inter Miami abrió la cuenta sobre Cruz Azul con una anotación de cabeza de Lionel Messi, quien le ganó en las alturas al colombiano Willer Ditta. ¡Nada pudo hacer Kevin Mier!

Por: EFE
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Lionel Messi en Inter Miami vs. Cruz Azul.
Lionel Messi en Inter Miami vs. Cruz Azul.
afp.

Lionel Messi marcó este miércoles su centésimo gol con Inter Miami gracias a un tanto de cabeza que abrió el marcador en el torneo Campeones Cup, un encuentro que enfrenta al actual ganador de la MLS con Cruz Azul, vencedor del Campeón de Campeones de la Liga MX.

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Messi adelantó a su equipo en el minuto 24 con un remate de cabeza desde dentro del área pequeña a centro del uruguayo Luis Suárez, y acercó al Inter Miami al primer título de la temporada.

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Messi inauguró su cuenta con Inter Miami precisamente contra el Cruz Azul en su debut en julio de 2023. Fue un partido de la Leagues Cup que el '10' sentenció con un gol de libre directo en el descuento para poner el 2-1 definitivo en el marcador.

Vea el gol Lionel Messi:

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