Vea la asistencia de James Rodríguez en Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

Atlético Nacional venció 3-2 a Inter de Bogotá, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, gracias a un agónico gol de Juan Manuel Zapata y con asistencia de James Rodríguez, quien debutó con el 'verde paisa'.
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Al 90+9', Rodríguez Rubió cobró un tiro de esquina, puso la pelota en el punto penalti y Zapata apareció con un cabezazo que dejó sin respuesta a Wuilker Faríñez.
Vea la asistencia de James Rodríguez:
🟢⚽🤩 ¡APARECIÓ LA MAGIA DE JAMES PARA DARLE LA VICTORIA A NACIONAL!— Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026
Gran centro para que Zapata definiera y aseguraran el triunfo 3-2 contra Internacional de Bogotá.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/woPkZPmkfH
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