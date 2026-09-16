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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea la asistencia de James Rodríguez en Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

Vea la asistencia de James Rodríguez en Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

En la última jugada del partido, James Rodríguez se lució con un tiro de esquina y Juan Manuel Zapata anotó de cabeza para los 'verdolagas'. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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James Rodríguez, jugador de Nacional.
James Rodríguez, jugador de Nacional.
Nacional.

Atlético Nacional venció 3-2 a Inter de Bogotá, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, gracias a un agónico gol de Juan Manuel Zapata y con asistencia de James Rodríguez, quien debutó con el 'verde paisa'.

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Al 90+9', Rodríguez Rubió cobró un tiro de esquina, puso la pelota en el punto penalti y Zapata apareció con un cabezazo que dejó sin respuesta a Wuilker Faríñez.

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