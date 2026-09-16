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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Inter de Bogotá 2-3 Nacional

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Inter de Bogotá 2-3 Nacional

Este miércoles, Atlético Nacional venció a Inter de Bogotá, en El Campín, en Bogotá, en partido adelantado de la fecha 13 del fútbol profesional colombiano. ¡James Rodríguez debutó e hizo una asistencia!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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Inter de Bogotá vs. Nacional - Liga BetPlay II-2026.
Inter de Bogotá vs. Nacional - Liga BetPlay II-2026.
COLPRENSA.

Este miércoles, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Atlético Nacional superó 3-2 a Inter de Bogotá, en partido que fue adelantado de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. La noticia más importante fue el estreno de James Rodríguez con la camiseta 'verdolaga', quien además se lució con una asistencia en el último minuto.

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Inter se puso en ventaja a los 20 minutos. Facundo Boné cobró un tiro de esquina, Joan Castro cabeceó, Franco Armani dejó el rebote y Diego Duarte no perdonó con el arco a placer.

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Nacional aceleró y al 34' encontró la igualdad con una anotación similar. Cristiano Arango remató, Wuilker Faríñez atajó, pero dejando la pelota en el área e Ian Poveda cumplió con 'la ley del ex'.

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El mejor momento del partido se dio al 60' con el ingreso y debut de James Rodríguez, quien ocupó el lugar de Juan Manuel Rengifo.

Tres minutos más tarde, Rodríguez Rubio peleó por una pelota y desde el piso la rescató. Alfredo Morelos también luchó, el balón le quedó a Elías Cabrera que se lució con un 'bombazo' de pica barra que terminó dentro del arco del local.

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Los capitalinos lo volvieron a intentar y al 83' encontraron la paridad. Yohan 'Papula' Garcés anotó con un remate de zurda desde fuera del área.

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Cuando todo pintaba para empate, al 90+9', James cobró un tiro de esquina y Juan Manuel Zapata marcó con un buen cabezazo. ¡Primera asistencia del cucuteño en el fútbol colombiano.

Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026

Inter de Bogotá 2-3 Atlético Nacional

2 de octubre
Deportivo Cali vs Alianza Valledupar

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3 de octubre
Águilas Doradas vs Jaguares
Deportes Tolima vs Boyacá Chicó
Independiente Medellín vs Santa Fe

4 de octubre
Deportivo Pasto vs Fortaleza
Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pereira
Atlético Bucaramanga vs Junior Barranquilla
Llaneros vs América de Cali

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13 de octubre
Millonarios vs Once Caldas

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1América9621+1520:520
2Atl. Nacional7601+1117:618
3Millonarios10442+412:816
4Tolima9513+212:1016
5Ind. Medellín7502+513:815
6Bucaramanga7340+410:613
7Santa Fe8341+312:913
8Dep. Cali8332+311:812
9Once Caldas9333+213:1112
10Llaneros9324-111:1211
11Inter de Bogotá10253-213:1511
12Águilas Doradas7241010:1010
13Cúcuta9234-69:159
14Fortaleza9153-210:128
15Alianza Valledupar9225-88:168
16Boyacá Chicó8224-87:158
17Jaguares8143-59:147
18Deportivo Pereira7133-54:96
19Dep. Pasto9126-78:155
20Junior Barranquilla7034-58:133
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