Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Inter de Bogotá 2-3 Nacional

Este miércoles, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Atlético Nacional superó 3-2 a Inter de Bogotá, en partido que fue adelantado de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026. La noticia más importante fue el estreno de James Rodríguez con la camiseta 'verdolaga', quien además se lució con una asistencia en el último minuto.

Inter se puso en ventaja a los 20 minutos. Facundo Boné cobró un tiro de esquina, Joan Castro cabeceó, Franco Armani dejó el rebote y Diego Duarte no perdonó con el arco a placer.

Nacional aceleró y al 34' encontró la igualdad con una anotación similar. Cristiano Arango remató, Wuilker Faríñez atajó, pero dejando la pelota en el área e Ian Poveda cumplió con 'la ley del ex'.

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El mejor momento del partido se dio al 60' con el ingreso y debut de James Rodríguez, quien ocupó el lugar de Juan Manuel Rengifo.



Tres minutos más tarde, Rodríguez Rubio peleó por una pelota y desde el piso la rescató. Alfredo Morelos también luchó, el balón le quedó a Elías Cabrera que se lució con un 'bombazo' de pica barra que terminó dentro del arco del local.

Los capitalinos lo volvieron a intentar y al 83' encontraron la paridad. Yohan 'Papula' Garcés anotó con un remate de zurda desde fuera del área.

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Cuando todo pintaba para empate, al 90+9', James cobró un tiro de esquina y Juan Manuel Zapata marcó con un buen cabezazo. ¡Primera asistencia del cucuteño en el fútbol colombiano.

Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026

Inter de Bogotá 2-3 Atlético Nacional

2 de octubre

Deportivo Cali vs Alianza Valledupar

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3 de octubre

Águilas Doradas vs Jaguares

Deportes Tolima vs Boyacá Chicó

Independiente Medellín vs Santa Fe

4 de octubre

Deportivo Pasto vs Fortaleza

Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pereira

Atlético Bucaramanga vs Junior Barranquilla

Llaneros vs América de Cali

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13 de octubre

Millonarios vs Once Caldas

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026