Javier Gandolfi: "Fue una noche linda para los chicos, pero nos quedamos cortos"

Javier Gandolfi, entrenador de Atlético Nacional, generó sus impresiones en rueda de prensa luego de la contundente victoria de su equipo 4-0 sobre Deportes Quindío por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay. El argentino sostuvo que el resultado es justo por lo que hicieron en la cancha del Atanasio Girardot, pero que él mismo pudo haber sido más extenso.

"Creo que terminamos con una noche, con una energía muy buena, y los chicos que tuvieron la posibilidad de convertir son partícipes importantes, porque se generó una buena química con la gente, y terminamos con una ventaja en el partido que es justa y por ahí corta por tantas situaciones que creamos en el segundo tiempo. Obviamente una felicidad enorme que debute un chico de la institución y que convierta, y que Elkin también tenga la oportunidad de convertir; es un lindo momento y creo que el partido lo ameritaba para tener respeto, que en este tipo de partidos los tenías que mostrar jerarquía. Feliz porque una noche linda para los chicos", expresó Gandolfi en su charla con los medios de comunicación.

Javier Gandolfi con Atlético Nacional - Foto: Atlético Nacional

Otras declaraciones de Javier Gandolfi:

- El debut de Juan Manuel Rengifo con gol

"Rengifo está haciendo las cosas muy bien en su categoría y ya tiene un tiempo de entrenabilidad con nosotros y se lo fue ganando a base del día a día, y me han escuchado decir que no me importa la edad, el nombre y el apellido, el que tiene la posibilidad y la aprovecha, seguramente va a tener más minutos. Hoy (miércoles) era un partido para él, porque creo que llegamos ese cuarto del rival en campo y nos faltaba mejor toma de decisiones, y el fútbol lo premia en su debut por lo que viene haciendo y lo tiene más que merecido".

- La polivalencia de Juan Bauza

"Juan (Bauza) como lo van conociendo es un polifuncional que lo puede hacer atrás del '9' o una de las bandas. Hoy (miércoles) en el partido, al tener un rival que un descenso no era organizado, y él lo hizo muy bien, pero también está contemplado jugar detrás del '9' porque tiene buenas decisiones y una técnica bastante depurada y seguramente nos va ayudar en esa posición también".

- El partido se presentó como lo planificó

"Creo que tuvimos en el primer tiempo otra vez un partido lento, un partido donde la tensión del balón no era la indicada y la toma de decisiones no eran certeras porque eran pases del receptor hacia atrás. Y en el segundo tiempo creamos muchas situaciones, nos faltó eficacia y tranquilidad. Preparamos un partido así, sabemos que para respetar el rival, lo tenés que hacer con goles, para mí nos quedamos cortos, con mucho respeto lo digo".

Alfredo Morelos (der.) marcó uno de los goles de Atlético Nacional contra Quindío por Copa BetPlay. X de @nacionaloficial

- La estrategia para el juego de vuelta por Copa BetPlay

"Para mí el partido de visita, si el rival está con la obligación puede venir un poco más adelante y encontrar espacios que en el segundo tiempo utilizamos y salió bien. Hoy (miércoles) tratamos de sumar una carga pareja de 45 minutos con jugadores que teníamos planificado y con el resto equiparar para llegar bien el fin de semana".

