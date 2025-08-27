Lo soñó y lo lloró; conmovedor festejo de joven jugador de Nacional frente a Quindío

Atlético Nacional recibió al Deportes Quindío por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, partido en que los 'verdolagas' se impusieron 4-0. Uno de los autores de los tantos de los locales fue obra de Juan Manuel Rengifo, quien no pudo tener mejor debut.

El joven futbolista no pudo ocultar sus sentimientos tras inflar las redes contrarias, al anotar el 3-0 parcial al minuto 84, al punto de que lloró. Luego del compromiso, Rengifo expresó lo que sintió en su estreno con la camiseta del rey de copas' colombiano, algo por que soñó y luchó.

"Lo que hubiera pedido se hubiera quedado corto con lo que viví hoy (miércoles). Llevaba desde anteayer que podía haber una oportunidad en este partido, mi meta era debutar y obviamente no sobraba un gol; esto es mucho más de lo que pude haber soñado", fueron las palabras de Renfifo en charla con Win'.

A continuación, el delantero expresó que sus lágrimas en la celebración no sólo fueron de alegría, sino también de orgullo por todo lo que ha tenido que trabajar para que finalmente se diera su estreno con la camiseta del 'verdolaga'.

"De alegría, de desahogo, de orgullo, porque no me ha tocado fácil. Apenas tuve la oportunidad de debutar, pero el fútbol es un proceso y gracias a Dios se me dio de esta manera", indicó el joven artillero a la transmisión oficial del fútbol colombiano.

Tras la anotación y con los minutos jugados frente a los 'cuyabros', Juan Manuel sabe que hay que seguir trabajando para que Javier Gandolfi, director técnico de Nacional, lo tenga en cuenta en los próximos partidos y sumar más kilometraje.



Mención especial para Rengifo

A su vez, en las redes sociales del verde paisa le dedicaron una publicación especial al juvenil: "Un sueño, un día inolvidable, un debut soñado para 'Titi'.

Un sueño, un día inolvidable, un debut soñado para 'Titi' 🥹💚 pic.twitter.com/i2UUV2h0iU — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 28, 2025

