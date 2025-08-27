Nacional no tuvo problemas con Quindío en el Atanasio; contundente 4-0 en la Copa BetPlay

Atlético Nacional no tuvo ningún problema o inconveniente frente al Deportes Quindío. Los 'verdolagas' fueron dominadores de principio a fin en el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay: un 4-0 marcó el tablero en el Atanasio Girardot, pero el mismo pudo ser más abultado; los dueños de casa erraron otras oportunidades claras en la portería de los 'cuyabros'.

Javier Gandolfi, director técnico del verde paisa, envío a la cancha del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia a un equipo mixto, pero destacando del mediocampo hacia arriba los nombres de Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Precisamente fue el 'Búfalo' el que abrió la cuenta en el Atanasio. Morelos Avilez marcó el 1-0 en el tablero, a los 10 minutos, luego de una gran jugada colectiva; la definición del cordobés fue excelente.

Publicidad

Con el marcador a su favor, Nacional le cedió un poco del manejo de la esférica al Quindío. Sin embargo, el cuadro de Armenia se mostró muy respetuoso y no le creó peligro alguno a Luis Marquínez, quien regresó al arco tras varios meses de ausencia.

El reloj corrió en el Atanasio y los 'verdolagas' pudieron anotar un tanto más antes de concluir la primera parte. Andrés Felipe Román decretó el 2-0 tras 'cazar' un rebote.

👏🏻🔥 Atlético Nacional GOLEÓ, GUSTÓ Y GANÓ 4-0 contra Quindío 🟢⚪ por el duelo de ida, en los octavos de final de la Copa BetPlay 🔥#GolCaracol #FutbolColombiano #Nacional pic.twitter.com/l6z43ngqxM — Gol Caracol (@GolCaracol) August 28, 2025

Publicidad

Para los segundos 45 minutos y con el resultado favorable, Gandolfi decidió preservar a Morelos, Marlos y al propio Román y envió a Batista, Bauza y Castro en sus lugares.

Al igual que en la primera parte, Nacional fue el amplio dominador y generador, incluso Cardona, se perdió lo que era el tercer gol.

Las cosas se le complicaron más al Quindío al minuto 53 tras la doble amarilla y posterior roja Andrés Felipe Carabalí; fue en cuestión de minutos las cartulinas.

Eso, lo aprovecharon los dueños de casa para anotar dos dianas más que llegaron en los minutos finales de la contienda.

Publicidad

El 3-0 fue obra de Juan Manuel Renfigo (84'), quien reemplazó a Cardona y de paso tuvo su debut, mientras que el 4-0 final lo anotó Elkin José Rivero, al 90+4.



¿Cuándo es la vuelta de esta serie por los octavos de final?

Está prevista para el miércoles 3 de septiembre en el estadio Centenario, de la ciudad de Armenia, y la pelota rodará a las 7:45 de la noche.