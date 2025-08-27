Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional no tuvo problemas con Quindío en el Atanasio; contundente 4-0 en la Copa BetPlay

Nacional no tuvo problemas con Quindío en el Atanasio; contundente 4-0 en la Copa BetPlay

En el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, los 'verdolagas' fueron certeros frente a los 'cuyabros'. Aunque, el marcador pudo haber sido más abultado.

Alfredo Morelos (der.) marcó uno de los goles de Atlético Nacional contra Quindío por Copa BetPlay.
Alfredo Morelos (der.) marcó uno de los goles de Atlético Nacional contra Quindío por Copa BetPlay.
X de @nacionaloficial
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 10:51 p. m.