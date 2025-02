Javier Gandolfi: "Fue uno de los mejores partidos desde que estoy al frente de Nacional"

Nacional sigue invicto en la Liga Betplay I-2025. En la noche de este miércoles, los dirigidos por Javier Gandolfi empataron a dos goles con Santa Fe, en El Campín, en el marco de la cuarta jornada. Edwin Cardona, de penalti, y Kevin Viveros, marcaron los tantos de los 'verdolagas' que siguen al frente de la tabla de posiciones del presente campeonato.

Luego del duelo en la capital de la República, el director técnico argentino al servicio del verde paisa, compareció en rueda de prensa y entregó su análisis del juego. Entre las conclusiones de Gandolfi , sus dirigidos fueron superiores a su rival en varios tramos del duelo, pero que en lo general, Nacional mostró un fútbol fluido, ha sido el mejor partido desde que arribó al banquillo.

"Obviamente que el campo de juego tiene incidencia en situaciones, pero creo que el balón corría bien y las dos situaciones que tienen por un penal y por error en salida, pero en el segundo tiempo no cambiamos a forma, el equipo siguió arriesgando, intentando, la idea es que no te conviertan en una salida. En términos generales, el equipo mostró una cara que se venía pidiendo desde parte de la gente, que quiere ver un equipo con este volumen de juego, intensidad, claridad y fluidez de juego, el resultado me deja con el sabor amargo, pero hay veces que estos resultados me dejan mucho más contento que una victoria. Creo que el equipo fue superior al rival en muchos puntos y por eso me deja tranquilo el empate".

Javier Gandolfi, entrenador de Atlético Nacional. Colprensa.

A continuación más declaraciones de Javier Gandolfi:

- ¿Qué cree que le faltó hoy a su equipo?

"Creo que lo he dicho en varias oportunidades, por ahí necesitás esa tranquilidad de tres cuartos hacia adelante, esa frescura mental que por ahí no la tuvimos, que en otros partidos creo que sí cuando convertís el equipo lo demuestra en el resultado. Hoy (miércoles) tuvimos situaciones en transiciones y en la toma de decisiones, pero también tenemos que analizar que es una cancha muy rápida, nos faltó esa certeza y tranquilidad de convertir. Para mí fue uno de los mejores partidos desde que estoy al frente del grupo".

- Qué tanto validan estos números al inicio...

"Hay algo muy claro que trato de transmitirlo día a día, para mí la entrenabilidad es clave, uno juega como entrena, desde que llegamos hemos encontrado un grupo extraordinario que se brinda y día, pongo siempre el que está mejor, el que me va a dar solución; nos está llevando el día a día. Venimos con esta seguidilla, de este lado seguir dando herramientas para que ellos sigan confiando y sigan entregando un espectáculo como el hoy, el resultado es de ellos".

- El balance del doble '9': Alfredo Morelos y Kevin Viveros

"Cuando tomamos la decisión es porque es lo mejor y porque están en un momento extraordinario y no me importa quién convierta , cuando tenés a dos goleadores de esta talla uno quiere que convierta, uno asiste al otro, y después es el conocimiento. Los partidos lo preparamos y buscamos la manera de hacer daño, en parte hoy lo hicimos. El camarín del cuerpo técnico está abierto, el respeto al jugador y ese es el respeto que nos ganamos, el que está mejor es lo que pongo; es disfrutar el camino".

- Los goles recibidos...

"Me encantaría no recibir ningún gol, pero es parte del fútbol. Uno de un penal y otro por un error propio, después con los resultados positivos es más fácil de corregir estamos por el buen camino, el equipo no sufre; sí en transiciones, nosotros vamos a buscar al estadio que nos toque ir a jugar. Seguiremos buscando que nos conviertan como en las primeras tres fechas".

- La seguidilla de partidos

"Es bravo para todos desde lo físico y mental, la seguidilla la estamos llevando bien, después ya tendremos para descansar. Estamos preparados".