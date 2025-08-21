Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay femenina, tras 1-0 de Nacional sobre Millonarios

Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay femenina, tras 1-0 de Nacional sobre Millonarios

Este jueves continuaron las acciones en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay femenina 2025, jugándose dos compromisos. Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B.

Acción de juego entre Nacional y Millonarios femenino por la Liga BetPlay femenina 2025.
Acción de juego entre Nacional y Millonarios femenino por la Liga BetPlay femenina 2025.
X de @naloficialfem
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 07:16 p. m.