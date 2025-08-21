Cómo quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay femenina, tras 1-0 de Nacional sobre Millonarios

La Liga BetPlay femenina 2025 no para en su fase de cuadrangulares finales, y este jueves 21 de agosto, tuvo jornada el grupo B. Así las cosas, los equipos que salieron al ruedo fueron Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y América de Cali. Las 'verdolagas' sumaron un nuevo triunfo y mantienen la estela perfecta.

La jornada que se cumplió fue la cuarta en esta etapa definitiva en pro de definir a los clubes finalistas. En el Atanasio Girardot, Nacional recibió a Millonarios, escuadra urgida de una victoria para escalar posiciones en la zona. Sin embargo, las verdes paisas hicieron respetar su localía y con un tempranero gol de Laura Aguirre Montoya, al minuto 11 y desde el punto blanco del penalti, les fue suficiente para quedarse con los tres puntos.

Hay que indicar que Millonarios jugó un mejor segundo tiempo, pero le faltó claridad en el último cuarto de cancha. Además, perdió por expulsión a su capitana Tatiana Ariza, lo que complicó después tener un mejor planteamiento dentro del campo de juego.



América y Santa Fe no se hicieron daño

Por su parte, en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, las 'diablas rojas' recibieron a las 'leonas' en un juego donde ambas escuadras mostraron buen fútbol; no obstante, no pudieron reafirmar las acciones en el césped con anotaciones. Hubo repartición de puntos, dejando a las rojas vallecaucanas en el segundo lugar del grupo B y a las primeras campeonas de la Liga femenina de nuestro país terceras.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay femenina 2025, grupo B: