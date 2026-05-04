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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jermein Peña y un polémico mensaje en Junior; "no vivo para complacer a nadie"

Jermein Peña y un polémico mensaje en Junior; "no vivo para complacer a nadie"

Este lunes, en su cuenta oficial de redes sociales, el defensor central de Junior, Jermein Peña, reapareció con unas palabras, tras la expulsión que sufrió contra Sporting Cristal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de may, 2026
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Jermein Peña, defensor central de Junior.
Jermein Peña, defensor central de Junior.
Junior.

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