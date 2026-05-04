Jermein Peña y un polémico mensaje en Junior; "no vivo para complacer a nadie"

Jermein Peña fue el jugador que se llevó los focos hace unos días en la derrota 2-0 de Junior con Sporting Cristal en Perú por la Copa Libertadores. A los 22 minutos se fue expulsado por un fuerte choque sobre un rival, a quien impactó con su codo. Con un jugador menos, los 'tiburones' se vieron mermados y se llevaron una dura derrota que los complicó luego de tres fechas disputadas y que generó debate y fuerte señalamientos de la hincha sobre el defensor central.

El primero en salir a señalarlo fue su compalero Mauro Silveira, quien atribuyó la derrota al "al error e irresponsabilidad de Jermein". El jugador ya ha dejado al Junior con un hombre menos en duelos importantes y por eso la bronca del arquero. En medio de todo ese panorama, Peña reapareció en redes sociales este lunes con un curioso mensaje en su cuenta oficial.

Jermein Peña, futbolista de Junior de Barranquilla - Foto: Junior Oficial

"Yo no necesito devolver el mal que alguna vez me hicieron, al final cada persona acabará en el lugar que debe estar, además, yo tengo la conciencia tranquila de saber que doy lo mejor de mí en todo momento, cada quien es responsable de sus acciones y de lo que pierde en su vida. Si me critican o me juzgan a mí no me importa, hace tiempo aprendí que no debo demostrarle nada a nadie acerca de mí o de mi vida... Que cada quien piense lo que quiera, no vivo para complacer a nadie, no necesito aparentar para caer bien, lo que ven es lo que hay, tengo mis virtudes y mis defectos que mejorar por supuesto que sí, pero jamás perderé mi esencia por nadie porque me quiero tal y como soy. Algunos días estoy bien y otros me encuentro con obstáculos que superar, pero aquí sigo, dando siempre lo mejor de mí y esforzándome por ser mi mejor versión", fueron las palabras en Instragam.



Historia de Jermein Zidane en Instagram. Historia de Jermein Zidane en Instagram.

Publicidad

Horas antes, Alfredo Arias, DT de los 'curramberos', defendió a Jermein y dejó en claro que "no se trataba de un delincuente", dando a entender que era humano y que podía cometer errores como cualquier otro futbolista. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta cuál será la medida interna para el exUnión Magdalena, ya que Junior sigue en acción tanto en la Liga BetPlay I-2026 (cuartos de final) como en la Copa Libertadores (fase de grupos).